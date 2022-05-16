https://uz.sputniknews.ru/20220516/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-16-maya-24580476.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 16 мая

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 16 мая

В Херсонской и Харьковской областях ликвидирована тактическая ракета "Точка-У".

2022-05-16T14:01+0500

2022-05-16T14:01+0500

2022-05-16T14:01+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 16 мая, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Присоединение Швеции к НАТО приведет к эскалации обстановки в регионе, сообщила глава шведской оппозиционной партии Нуши Дадгостар."Вступление в НАТО грозит опасной эскалацией на близлежащих территориях. Напряжение растет, риск конфликта увеличивается. Это неправильный путь", — сказала она.Дадгостар не одобряет решения правящей партии о подаче заявки на членство в альянс. По ее мнению, Швецию могут заставить участвовать в конфликте на Украине. Политик уверена, что Стокгольм втянут под эгидой НАТО в войны, в которые он не хочет вступать.Военно-космические силы России уничтожили два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны. Поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области. В Херсонской и Харьковской областях ликвидированы тактическая ракета "Точка-У" и 11 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".Украинские силовики при отступлении минируют территории в Донбассе запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами, заявило Минобороны. ВСУ также заминировали большой химический завод "Заря" в Рубежном (ЛНР) 49 тоннами взрывчатки. Если бы случился взрыв, более 300 тысяч мирных жителей подверглись бы опасному заражению.Российские следователи заявили, что населенный пункт Широкино в ДНР является местом преступления украинских националистов по статье о жестоком обращении с мирным населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. По мнению представителя местной власти, от действий ВСУ повреждено 100% жилого фонда и объектов инфраструктуры Широкино. Следственные действия велись по факту возбуждения открытого уголовного дела в отношении украинских силовиков по статье о запрещенных методах ведения вооруженного конфликта.Читайте также:В ЛНР рассказали о попытке неонацистов прорваться в район города РубежноеФинляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО

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