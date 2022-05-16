https://uz.sputniknews.ru/20220516/skolko-medaley-vzyali-shkolniki-sng-na-mendeleevskoy-olimpiade-24586904.html

Сколько медалей взяли школьники СНГ на Менделеевской олимпиаде

Сколько медалей взяли школьники СНГ на Менделеевской олимпиаде

Сколько медалей взяли школьники СНГ на Менделеевской олимпиаде, смотрите в инфографике Sputnik.

2022-05-16T18:46+0500

2022-05-16T18:46+0500

2022-05-16T18:46+0500

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В ней поучаствовали более 100 школьников из 16 стран, в том числе СНГ. Всего разыграли девять золотых, 18 серебряных и 28 бронзовых медалей.Олимпиада проходила с 10 по 15 мая в Ташкенте в очном формате. Интеллектуальные состязания состояли из трех туров — двух теоретических и одного экспериментального.В итоге, на первом месте в общей таблице расположилась Россия, второе заняли школьники Узбекистана, а третье — Беларуси.Как распределились места между остальными странами, смотрите в инфографике Sputnik.

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наука, химия, олимпиада, школьники, инфографика