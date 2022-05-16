https://uz.sputniknews.ru/20220516/video-kak-uzbekistan-razvivaet-svoy-zernovoy-rynok-i-sderjivaet-tseny-na-xleb-24594647.html

Видео: как Узбекистан развивает свой зерновой рынок и сдерживает цены на хлеб

Видео: как Узбекистан развивает свой зерновой рынок и сдерживает цены на хлеб

Узбекистан продолжает принимать меры по сдерживанию цен на мучные продукты.

2022-05-16T21:17+0500

2022-05-16T21:17+0500

2022-05-16T21:29+0500

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Министерство сельского хозяйства Узбекистана представило минимальную цену на зерно: 1 тонну зерна можно будет приобрести за 3 млн сумов. Кроме того, по инициативе президента Шавката Мирзиёева, хокимы областей будут следить, чтобы на рынке не возникло дефицита мучной продукции.Как данные меры повлияют на производителей и потребителей зернопродукции, объяснил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонид Холод.Узбекистан предпринимает усилия для снижения зависимости от мирового рынка зерна, развивая собственное производство, отмечает экономист. При этом используется рыночный подход, который позволит увеличить конкуренцию на рынке и повысить предложение зернопродукции.Рост объемов предложения и конкуренция будут способствовать стабилизации цен на рынке. К тому же усиление рыночных начал необходимо в связи с быстрым развитием в стране частных зерноперерабатывающих мощностей, заявляет Холод.Напомним: за 3 года в регионах были запущены 160 крупных частных зерноперерабатывающих предприятий с мощностью переработки около 3 млн тонн. Сегодня 54% производства муки приходится на долю частных компаний.Также в Узбекистане переходят на свободные закупочные цены на зерно. Чтобы избежать закономерных для этого процесса ценовых колебаний на рынке, как правило, используются такие механизмы, как минимальные и максимальные цены, объясняет эксперт.Поэтому, видимо, и были введены минимальные цены на зерно, добавляет экономист. Такая забота о первичных производителях в конечном счете позволит стабилизировать цены на муку и прочую зернопродукцию.Леонид Холод также оценил, как повлияют на урожай установленные в Узбекистане лимиты на использование воды для полива сельско-хозяйственных культур. Подачу воды начнут осуществлять на основании точных расчетов и заявок хокимиятов.Чего позволят добиться такие меры в условиях Узбекистана, смотрите в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:Видео: торговля Москвы и Ташкента может превзойти $10 млрд — экономист

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, зерно, рынок, хлебобулочные изделия, цены, водные ресурсы, видео