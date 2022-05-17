https://uz.sputniknews.ru/20220517/vlasti-uzbekistana-usilyat-mery-borby-s-virusami-gepatita-24611042.html

Власти Узбекистана усилят меры борьбы с вирусами гепатита

Власти Узбекистана усилят меры борьбы с вирусами гепатита

Ежегодно скрининг-обследование на гепатит "В" и "С" будут проходить до 1 миллиона граждан.

2022-05-17T14:39+0500

2022-05-17T14:39+0500

2022-05-17T14:39+0500

общество

вирус

гепатит

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ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. В Узбекистане усилят меры борьбы с вирусными гепатитами. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.В частности, особое внимание медики будут уделять раннему выявлению вирусных гепатитов "В" и "С", полному охвату лиц с высоким риском заражения инфекцией, в том числе медицинских работников, работающих с кровью и ее компонентами, а также вакцинации против гепатита "В".Так, 1 июня начнется бесплатная вакцинация против гепатита "В" работников государственных медицинских учреждений, непосредственно работающих с кровью.Кроме того, медицинские учреждения должны довести ежегодное количество скрининговых обследований на типы вирусного гепатита "В" и "С" до 1 миллиона, количество ПЦР-обследований – до 15 тысяч, лечение больных вирусным гепатитом типа "С" – до 10,5 тысячи человек.Минздрав до 1 января 2023 года обязан разработать и внедрить единый электронный реестр хронических вирусных заболеваний печени.Президент также поставил перед соответствующими службами задачу бесплатно выдавать лекарства больным вирусным гепатитом типа "С", а также поэтапно обеспечить поликлиники и лаборатории расходными материалами (реагентами и тест-наборами) для выявления вирусных инфекций.Частным медорганизациям также начиная с 1 июля 2022 года необходимо провести вакцинацию своих сотрудников, работающих с кровью и ее компонентами, против инфекции гепатита "В".Кроме того, начиная с 1 сентября 2022 года все лица, совершившие правонарушения по статье 190 Административного кодекса (занятие проституцией) обязаны будут проходить скрининговые обследования на гепатиты "В" и "С" за свой счет.Читайте также: В Северной Корее за сутки обнаружили более 269 тыс. случаев "незнакомой лихорадки"

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вирус, гепатит