https://uz.sputniknews.ru/20220518/germanii-predskazali-xolodnuyu-osen-bez-rossiyskogo-gaza-24632786.html

Германии предсказали холодную осень без российского газа

Германии предсказали холодную осень без российского газа

Как подчеркнул немецкий экономист, если Германия осенью откажется от российского топлива, ее промышленность понесет огромные потери.

2022-05-18T13:21+0500

2022-05-18T13:21+0500

2022-05-18T13:46+0500

в мире

германия

газ

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Без российского газа Германию ждет холодная осень и болезненные жертвы, пишет Frankfurter Algemeine Zeitung.Страна до сих пор очень зависит от российских поставок. Причем сильнее других, подчеркивает автор статьи Кристиан Гейниц.Экономист назвал СПГ альтернативой российскому сырью, хотя признал, что Берлин сейчас находится в сложном положении: на строительство терминала для приема топлива уйдет время.Пушков оценил последствия отказа Германии от российской нефти >>Немецкие власти могут ввести эмбарго на российский газ, только если получится смягчить последствия такого решения. Впрочем, если Германия осенью откажется от российского топлива, ее промышленность понесет огромные потери, считает Гейниц. При этом стране грозит холодная осень, а также всплеск безработицы и банкротств.Речь идет об угрозе для всей Европы, считает экономист.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти.Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.Читайте также:

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германия, газ