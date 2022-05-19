https://uz.sputniknews.ru/20220519/kak-spastis-ot-selevyx-potokov-otvechaet-mchs-uzbekistana-24660955.html

Как спастись от селевых потоков, отвечает МЧС Узбекистана

Как спастись от селевых потоков, отвечает МЧС Узбекистана

Причинами чрезвычайных происшествий при селях и наводнениях зачастую являются несоблюдение населением и предпринимателями строительных правил и норм, а также беспорядочный полив земель.

2022-05-19T12:21+0500

2022-05-19T12:21+0500

2022-05-19T12:22+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Какие меры принимают для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с селевыми потоками и наводнениями, а также что необходимо делать населению, рассказал начальник отдела МЧС Мавлон Юнусов на брифинге в АИМК.Селевые потоки в 85% случаев возникают в результате проливных дождей, а 4% приходятся на таяние снегов в горах. В 1,3% случаев сели возникают в результате обвала горных водоёмов, водохранилищ и замерзших водоёмов.В марте, апреле и мае наводнения, сели и оползни нанесли ущерб жилым домам и предприятиям практически во всех регионах Узбекистана .В частности, около 20 крупных наводнений в Бухарской, Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Наманганской, Навоийской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях повредили более 500 домов, мосты и другую инфраструктуру. В то же время погибло и некоторое количество домашнего скота.Помимо этого, в связи с затоплением 102 жилых домов в махаллях Хазина, Тадбиркор, Ишонч и Тинчлик города Бахт Сырдарьинской области было эвакуировано 679 человек 15 марта.Также 20 апреля на сходе граждан махалли Эгизбулак Форишского района Джизакской области началось сильное наводнение. В результате него погибли пять человек, шесть получили ранения. Наводнение разрушило и жилые дома.Причинами таких происшествий зачастую являются несоблюдение населением и предпринимателями строительных правил и норм, а также беспорядочный полив земель.10 рекомендаций от МЧС населению районов, которые подвержены наводнениям:

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