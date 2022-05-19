Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220519/kak-spastis-ot-selevyx-potokov-otvechaet-mchs-uzbekistana-24660955.html
Как спастись от селевых потоков, отвечает МЧС Узбекистана
Как спастись от селевых потоков, отвечает МЧС Узбекистана
Причинами чрезвычайных происшествий при селях и наводнениях зачастую являются несоблюдение населением и предпринимателями строительных правил и норм, а также беспорядочный полив земель.
2022-05-19T12:21+0500
2022-05-19T12:22+0500
общество
мчс узбекистана
мчс
узбекистан
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0b/24481391_0:74:800:524_1920x0_80_0_0_0857c479ae4fbd5c571b57574f4ebed7.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Какие меры принимают для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с селевыми потоками и наводнениями, а также что необходимо делать населению, рассказал начальник отдела МЧС Мавлон Юнусов на брифинге в АИМК.Селевые потоки в 85% случаев возникают в результате проливных дождей, а 4% приходятся на таяние снегов в горах. В 1,3% случаев сели возникают в результате обвала горных водоёмов, водохранилищ и замерзших водоёмов.В марте, апреле и мае наводнения, сели и оползни нанесли ущерб жилым домам и предприятиям практически во всех регионах Узбекистана .В частности, около 20 крупных наводнений в Бухарской, Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Наманганской, Навоийской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях повредили более 500 домов, мосты и другую инфраструктуру. В то же время погибло и некоторое количество домашнего скота.Помимо этого, в связи с затоплением 102 жилых домов в махаллях Хазина, Тадбиркор, Ишонч и Тинчлик города Бахт Сырдарьинской области было эвакуировано 679 человек 15 марта.Также 20 апреля на сходе граждан махалли Эгизбулак Форишского района Джизакской области началось сильное наводнение. В результате него погибли пять человек, шесть получили ранения. Наводнение разрушило и жилые дома.Причинами таких происшествий зачастую являются несоблюдение населением и предпринимателями строительных правил и норм, а также беспорядочный полив земель.10 рекомендаций от МЧС населению районов, которые подвержены наводнениям:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0b/24481391_2:0:799:598_1920x0_80_0_0_2ffd82385f81884c9fc06610e6e2ac89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мчс узбекистана, мчс, узбекистан, наводнение

Как спастись от селевых потоков, отвечает МЧС Узбекистана

12:21 19.05.2022 (обновлено: 12:22 19.05.2022)
© Фото: МЧС УзбекистанаСель в Сурхандарье
Сель в Сурхандарье - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2022
© Фото: МЧС Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Причинами чрезвычайных происшествий при селях и наводнениях зачастую являются несоблюдение населением и предпринимателями строительных правил и норм, а также беспорядочный полив земель.
ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Какие меры принимают для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с селевыми потоками и наводнениями, а также что необходимо делать населению, рассказал начальник отдела МЧС Мавлон Юнусов на брифинге в АИМК.
Селевые потоки в 85% случаев возникают в результате проливных дождей, а 4% приходятся на таяние снегов в горах. В 1,3% случаев сели возникают в результате обвала горных водоёмов, водохранилищ и замерзших водоёмов.
В марте, апреле и мае наводнения, сели и оползни нанесли ущерб жилым домам и предприятиям практически во всех регионах Узбекистана .
В частности, около 20 крупных наводнений в Бухарской, Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Наманганской, Навоийской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях повредили более 500 домов, мосты и другую инфраструктуру. В то же время погибло и некоторое количество домашнего скота.
Помимо этого, в связи с затоплением 102 жилых домов в махаллях Хазина, Тадбиркор, Ишонч и Тинчлик города Бахт Сырдарьинской области было эвакуировано 679 человек 15 марта.
Также 20 апреля на сходе граждан махалли Эгизбулак Форишского района Джизакской области началось сильное наводнение. В результате него погибли пять человек, шесть получили ранения. Наводнение разрушило и жилые дома.
Причинами таких происшествий зачастую являются несоблюдение населением и предпринимателями строительных правил и норм, а также беспорядочный полив земель.

10 рекомендаций от МЧС населению районов, которые подвержены наводнениям:

1.
Граждане должны быть своевременно проинформированы соответствующими органами о том, что их дома находятся в районах, подверженных наводнениям и оползням, и должны строго выполнять их рекомендации.
2.
Всегда следует помнить об опасности для жизни, здоровья и материального благополучия людей.
3.
От селевых потоков можно спастись только бегством. Поскольку они образуются очень быстро, их можно избежать, забравшись на различные возвышенности, холмы или деревья. Продолжительность селей может достигать 3-5 часов.
4.
Холмы, склоны не должны самовольно осваиваться, там не должны нарушаться правила агротехнических мероприятий.
5.
Необходимо избегать строительства жилья и других объектов в поймах рек, затопляемых дорогах и в районах, подверженных оползням.
6.
Запрещен незаконный забор воды из объектов ирригационной системы, паводковых водоемов и других объектов водного хозяйства.
7.
При объявлении опасности наводнения не выезжать на отдых в эти места и ​​не перемещаться с иными целями.
8.
Водопроводы в домах должны постоянно очищаться и содержаться в готовности.
9.
Нельзя самовольно сажать лесонасаждения на пути паводковых течений.
10.
Детей и пожилых людей желательно не оставлять без присмотра в местах, подверженных наводнениям.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0