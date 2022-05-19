Как спастись от селевых потоков, отвечает МЧС Узбекистана
12:21 19.05.2022 (обновлено: 12:22 19.05.2022)
© Фото: МЧС УзбекистанаСель в Сурхандарье
© Фото: МЧС Узбекистана
Причинами чрезвычайных происшествий при селях и наводнениях зачастую являются несоблюдение населением и предпринимателями строительных правил и норм, а также беспорядочный полив земель.
ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Какие меры принимают для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с селевыми потоками и наводнениями, а также что необходимо делать населению, рассказал начальник отдела МЧС Мавлон Юнусов на брифинге в АИМК.
Селевые потоки в 85% случаев возникают в результате проливных дождей, а 4% приходятся на таяние снегов в горах. В 1,3% случаев сели возникают в результате обвала горных водоёмов, водохранилищ и замерзших водоёмов.
В марте, апреле и мае наводнения, сели и оползни нанесли ущерб жилым домам и предприятиям практически во всех регионах Узбекистана .
В частности, около 20 крупных наводнений в Бухарской, Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Наманганской, Навоийской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях повредили более 500 домов, мосты и другую инфраструктуру. В то же время погибло и некоторое количество домашнего скота.
Помимо этого, в связи с затоплением 102 жилых домов в махаллях Хазина, Тадбиркор, Ишонч и Тинчлик города Бахт Сырдарьинской области было эвакуировано 679 человек 15 марта.
Также 20 апреля на сходе граждан махалли Эгизбулак Форишского района Джизакской области началось сильное наводнение. В результате него погибли пять человек, шесть получили ранения. Наводнение разрушило и жилые дома.
Причинами таких происшествий зачастую являются несоблюдение населением и предпринимателями строительных правил и норм, а также беспорядочный полив земель.
10 рекомендаций от МЧС населению районов, которые подвержены наводнениям:
1.Граждане должны быть своевременно проинформированы соответствующими органами о том, что их дома находятся в районах, подверженных наводнениям и оползням, и должны строго выполнять их рекомендации.
2.Всегда следует помнить об опасности для жизни, здоровья и материального благополучия людей.
3.От селевых потоков можно спастись только бегством. Поскольку они образуются очень быстро, их можно избежать, забравшись на различные возвышенности, холмы или деревья. Продолжительность селей может достигать 3-5 часов.
4.Холмы, склоны не должны самовольно осваиваться, там не должны нарушаться правила агротехнических мероприятий.
5.Необходимо избегать строительства жилья и других объектов в поймах рек, затопляемых дорогах и в районах, подверженных оползням.
6.Запрещен незаконный забор воды из объектов ирригационной системы, паводковых водоемов и других объектов водного хозяйства.
7.При объявлении опасности наводнения не выезжать на отдых в эти места и не перемещаться с иными целями.
8.Водопроводы в домах должны постоянно очищаться и содержаться в готовности.
9.Нельзя самовольно сажать лесонасаждения на пути паводковых течений.
10.Детей и пожилых людей желательно не оставлять без присмотра в местах, подверженных наводнениям.