https://uz.sputniknews.ru/20220519/s-azovstali-vyshli-esche-neskolko-soten-voennyx--video-24666011.html
С "Азовстали" вышли еще несколько сотен военных — видео
С "Азовстали" вышли еще несколько сотен военных — видео
Минобороны России опубликовало кадры сдачи в плен новой партии украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
2022-05-19T16:01+0500
2022-05-19T16:01+0500
2022-05-19T16:01+0500
специальная военная операция россии в донбассе
военные
минобороны рф
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Как отмечается, за сутки сдался в плен 771 боевик нацподразделения "Азов". С 16 мая с территории заблокированного комбината вышли, сложив оружие, 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.Уже больше половины находившихся на "Азовстали" украинских военных сложили оружие.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что с "Азовстали" вышли уже больше половины украинских силовиков.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
военные, минобороны рф
С "Азовстали" вышли еще несколько сотен военных — видео
Минобороны России опубликовало кадры сдачи в плен новой партии украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Как отмечается, за сутки сдался в плен 771 боевик нацподразделения "Азов". С 16 мая с территории заблокированного комбината вышли, сложив оружие, 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.
Уже больше половины находившихся на "Азовстали" украинских военных сложили оружие.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что с "Азовстали" вышли уже больше половины украинских силовиков.