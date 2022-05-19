https://uz.sputniknews.ru/20220519/s-azovstali-vyshli-esche-neskolko-soten-voennyx--video-24666011.html

С "Азовстали" вышли еще несколько сотен военных — видео

С "Азовстали" вышли еще несколько сотен военных — видео

Минобороны России опубликовало кадры сдачи в плен новой партии украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

2022-05-19T16:01+0500

2022-05-19T16:01+0500

2022-05-19T16:01+0500

специальная военная операция россии в донбассе

военные

минобороны рф

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Как отмечается, за сутки сдался в плен 771 боевик нацподразделения "Азов". С 16 мая с территории заблокированного комбината вышли, сложив оружие, 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.Уже больше половины находившихся на "Азовстали" украинских военных сложили оружие.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что с "Азовстали" вышли уже больше половины украинских силовиков.

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военные, минобороны рф