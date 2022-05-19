Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220519/s-azovstali-vyshli-esche-neskolko-soten-voennyx--video-24666011.html
С "Азовстали" вышли еще несколько сотен военных — видео
С "Азовстали" вышли еще несколько сотен военных — видео
Минобороны России опубликовало кадры сдачи в плен новой партии украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
2022-05-19T16:01+0500
2022-05-19T16:01+0500
специальная военная операция россии в донбассе
военные
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/11/24617384_0:0:1769:995_1920x0_80_0_0_82e744015ef090fb1035998028bf2b85.jpg
Как отмечается, за сутки сдался в плен 771 боевик нацподразделения "Азов". С 16 мая с территории заблокированного комбината вышли, сложив оружие, 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.Уже больше половины находившихся на "Азовстали" украинских военных сложили оружие.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что с "Азовстали" вышли уже больше половины украинских силовиков.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/11/24617384_185:0:1512:995_1920x0_80_0_0_4403f74357f79ba9325632e223d0be77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
военные, минобороны рф

С "Азовстали" вышли еще несколько сотен военных — видео

16:01 19.05.2022
© Sputnik / Министерство обороны России / Перейти в фотобанкУкраинские военные с "Азовстали" в Мариуполе, сдавшиеся в плен
Украинские военные с Азовстали в Мариуполе, сдавшиеся в плен - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / Министерство обороны России
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Минобороны России опубликовало кадры сдачи в плен новой партии украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Как отмечается, за сутки сдался в плен 771 боевик нацподразделения "Азов". С 16 мая с территории заблокированного комбината вышли, сложив оружие, 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.
Уже больше половины находившихся на "Азовстали" украинских военных сложили оружие.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что с "Азовстали" вышли уже больше половины украинских силовиков.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0