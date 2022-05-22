Почему диетологи не считают смузи достойной заменой приему пищу
08:01 22.05.2022 (обновлено: 08:49 22.05.2022)
© Pixabay/SilviaritaСмузи
© Pixabay/Silviarita
По мнению специалистов, смузи на основе фруктов, овощей или ягод не заменит необходимых для организма завтрака, обеда и ужина.
Диетологи Татьяна Рыкалова и Татьяна Дик рассказали о том, возможно ли за счет смузи заменить прием пищи, сообщает РИА Новости.
По мнению специалистов, полноценный прием пищи невозможно заменить употреблением смузи, который состоит исключительно на основе фруктов, овощей или ягод.
Для того чтобы напиток стал прямо пропорциональной альтернативой завтраку, обеду или ужину, в него необходимо добавить и белки, и жиры, и углеводы.
По мнению специалистов, полноценный прием пищи невозможно заменить употреблением смузи, который состоит исключительно на основе фруктов, овощей или ягод.
Для того чтобы напиток стал прямо пропорциональной альтернативой завтраку, обеду или ужину, в него необходимо добавить и белки, и жиры, и углеводы.
"Достаточно к фруктовой основе добавить йогурт, творог, семечки или орехи. Тогда такой напиток станет отличной и полезной заменой полноценного приема пищи", — отметила Дик.
Рыкалова, в свою очередь, обратила внимание на психологический аспект важности учета эстетического фактора при приеме пищи: человеку необходимо видеть еду на тарелке. Она отметила, что в случае употребление напитка вместо полноценного приема пищи человек может не получить удовольствия.
"Есть люди, которым с психологической точки зрения важна эстетическая составляющая приема пищи для получения чувства насыщения и удовольствия от еды: накалывать еду на вилку, видеть определенное количество мяса или овощей на тарелке, ощущать запахи, вкус каждого ингредиента", — уточнила диетолог.
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