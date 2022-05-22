https://uz.sputniknews.ru/20220522/dietologi-ne-schitayut-smuzi-dostoynoy-zamenoy-priemu-pischu-pochemu-24712246.html

Почему диетологи не считают смузи достойной заменой приему пищу

Почему диетологи не считают смузи достойной заменой приему пищу

По мнению специалистов смузи на основе фруктов, овощей или ягод не заменит необходимых для организма завтрака, обеда и ужина.

2022-05-22T08:01+0500

2022-05-22T08:01+0500

2022-05-22T08:49+0500

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диетолог

овощи

фрукты

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Диетологи Татьяна Рыкалова и Татьяна Дик рассказали о том, возможно ли за счет смузи заменить прием пищи, сообщает РИА Новости.По мнению специалистов, полноценный прием пищи невозможно заменить употреблением смузи, который состоит исключительно на основе фруктов, овощей или ягод. Для того чтобы напиток стал прямо пропорциональной альтернативой завтраку, обеду или ужину, в него необходимо добавить и белки, и жиры, и углеводы.Рыкалова, в свою очередь, обратила внимание на психологический аспект важности учета эстетического фактора при приеме пищи: человеку необходимо видеть еду на тарелке. Она отметила, что в случае употребление напитка вместо полноценного приема пищи человек может не получить удовольствия.Читайте также:Почему у женщин копится жир на боках и талии, объяснила эндокринологСамые полезные продукты для женщин

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диетолог, овощи, фрукты