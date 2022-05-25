https://uz.sputniknews.ru/20220525/video-ob-ugrozax-baydena-bolshom-torge-erdogana-i-buduschem-rossiyskoy-nauki----24782103.html

Видео: об угрозах Байдена, большом торге Эрдогана и будущем российской науки

Видео: об угрозах Байдена, большом торге Эрдогана и будущем российской науки

Для чего американцы делают откровенно провокационные заявления?

2022-05-25T08:46+0500

2022-05-25T08:46+0500

2022-05-25T08:46+0500

видео

джо байден

реджеп тайип эрдоган

наука

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США готовы применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае необходимости, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Для чего американцы делают откровенно провокационные заявления, и как на это отреагирует Китай? Смогут ли американские власти объяснить своим гражданам, что страна забыла в находящихся на другом континенте Украине и Тайване? Какую роль в мировой политике играет Эрдоган, и что он может предложить России? Что ждет российскую науку в деглобализирующемся мире? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.Читайте также:"Иран смог, Россия тем более справится"— эксперт про опыт жизни под санкциямиВидео: что повлияло на прогресс туризма в Узбекистане — эксперт

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джо байден, видео, реджеп тайип эрдоган, наука