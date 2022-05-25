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Видео: об угрозах Байдена, большом торге Эрдогана и будущем российской науки
Видео: об угрозах Байдена, большом торге Эрдогана и будущем российской науки
Для чего американцы делают откровенно провокационные заявления?
2022-05-25T08:46+0500
2022-05-25T08:46+0500
2022-05-25T08:46+0500
видео
джо байден
реджеп тайип эрдоган
наука
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США готовы применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае необходимости, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Для чего американцы делают откровенно провокационные заявления, и как на это отреагирует Китай? Смогут ли американские власти объяснить своим гражданам, что страна забыла в находящихся на другом континенте Украине и Тайване? Какую роль в мировой политике играет Эрдоган, и что он может предложить России? Что ждет российскую науку в деглобализирующемся мире? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.Читайте также:"Иран смог, Россия тем более справится"— эксперт про опыт жизни под санкциямиВидео: что повлияло на прогресс туризма в Узбекистане — эксперт
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MIA „Rosiya Segodnya“
джо байден, видео, реджеп тайип эрдоган, наука
Видео: об угрозах Байдена, большом торге Эрдогана и будущем российской науки
Для чего американцы делают откровенно провокационные заявления, рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
США готовы применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае необходимости, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Для чего американцы делают откровенно провокационные заявления, и как на это отреагирует Китай? Смогут ли американские власти объяснить своим гражданам, что страна забыла в находящихся на другом континенте Украине и Тайване?
Какую роль в мировой политике играет Эрдоган, и что он может предложить России?
Что ждет российскую науку в деглобализирующемся мире? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском"
рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.