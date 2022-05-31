https://uz.sputniknews.ru/20220531/kak-pravilno-delat-planku-24892780.html

Как правильно делать планку

Как правильно делать планку

Кажется, что планка – очень легкое упражнение: достаточно встать в упор лежа и продержаться как можно дольше. Но это не совсем так.

2022-05-31T07:30+0500

2022-05-31T07:30+0500

2022-05-31T07:30+0500

это интересно

тренировка

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Планка - это изометрическое упражнение, дающее статическую, силовую нагрузки на мышцы живота и корпуса. Она подходит как для новичков, так и для профессиональных спортсменов. Это упражнение не только укрепляет мышцы спины, пресса и ног, но и повышает концентрацию, развивает умение держать равновесие. Какие мышцы прорабатываетПри выполнении планки подключаются глубокие мышцы пресса, прежде всего косые мышцы живота, поперечная мышца, трицепс и дельтовидные мышцы. Также работают и глубокие мышцы вдоль позвоночника , мышцы корпуса, бедер и ягодиц.Классическая планка на прямых руках или на локтях — наиболее легкий вариант упражнения, который подойдет новичкам. Освоив эту технику выполнения, можно переходить к включению других вариантов в тренировочный план.Техника выполненияПри выполнении классической планки тело должно быть выпрямлено, образуя прямую линию от затылка до пяток. Допускается небольшой прогиб в поясничном отделе. Руки согнуты в локтях (локти 90°) или выпрямлены. С помощью напряжения пресса, нужно хорошо подтянуть мышцы живота. Взгляд должен быть направлен на пальцы рук, чтобы подключить мышцы шеи. В таком положении необходимо зафиксироваться до 15 секунд. ПротивопоказанияУпражнение не стоит делать тем, у кого следующие проблемы:Ни в коем случае не стоит делать упражнение испытывая какую-либо боль.Польза и вредОсновное преимущество планки — комплексная проработка всех мышц. Регулярное выполнение упражнения поможет создать ровную осанку, красивый, подтянутый живот и уменьшить риск заболевания позвоночника и суставов. Дополнительно при взаимодействии всех групп мышц тратится больше энергии, а в совокупности с правильным питанием это является отличным способом похудеть и подтянуть все тело.Читайте также: Зачем нужно отжиматься каждый день.

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тренировка