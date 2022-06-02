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Коррупция снизится: что ожидает чиновников через три месяца
Коррупция снизится: что ожидает чиновников через три месяца
Вступит в силу закон, по которому чиновники не смогут открывать счета за рубежом.
2022-06-02T15:26+0500
2022-06-02T15:51+0500
общество
госслужащие
коррупция
чиновники
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент республики через три месяца подпишет закон "О государственной гражданской службе", после чего чиновники будут обязаны декларировать доходы и имущество.Об этом в своем телеграм-канале написал директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов."Следует признать, что отсутствие или неурегулированность таких норм в предыдущем государственном управлении создавало риск невежества, несправедливости и коррупции на государственной службе, а также снижения доверия некоторых граждан к государственной службе. Закон, по сути, направлен на формирование государственной гражданской службы вне коррупции, повышение привлекательности госслужбы и доверия граждан к государственной службе", - сообщил Бурханов.Он напомнил, что ранее Сенат одобрил закон "О государственной гражданской службе", который, предусматривает такие важные положения как:Закон вступит в силу через три месяца после подписания главой Узбекистана.Читайте также:Мирзиёев назвал продукты, которые будут освобождены от таможенных пошлин
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госслужащие, коррупция, чиновники, узбекистан

Коррупция снизится: что ожидает чиновников через три месяца

15:26 02.06.2022 (обновлено: 15:51 02.06.2022)
© Sputnik / Табылды КадырбековМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Через три месяца вступит в силу закон, по которому госслужащие не смогут открывать и владеть банковскими счетами за рубежом, а также недвижимостью и другим имуществом за пределами Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент республики через три месяца подпишет закон "О государственной гражданской службе", после чего чиновники будут обязаны декларировать доходы и имущество.
Об этом в своем телеграм-канале написал директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов.
"Следует признать, что отсутствие или неурегулированность таких норм в предыдущем государственном управлении создавало риск невежества, несправедливости и коррупции на государственной службе, а также снижения доверия некоторых граждан к государственной службе. Закон, по сути, направлен на формирование государственной гражданской службы вне коррупции, повышение привлекательности госслужбы и доверия граждан к государственной службе", - сообщил Бурханов.
Он напомнил, что ранее Сенат одобрил закон "О государственной гражданской службе", который, предусматривает такие важные положения как:
поступление на госслужбу на основании открытого конкурса;
недопустимость для чиновника одновременной работы в государственном органе и организации с лицами, являющимися близкими родственниками или родственниками со стороны супругов;
недопустимость заниматься другой оплачиваемой деятельностью, в частности, предпринимательской, кроме педагогической, научной и творческой деятельности;
недопуск на государственную службу граждан, совершивших коррупционные преступления;
обязательное чередование госслужащих, занимающих посты с высоким риском коррупции;
категорический запрет получать от вышестоящих госслужащих какие-либо вознаграждения, льготы или подарки в обмен на выполнение или неисполнение служебных обязанностей в интересах других граждан;
требование декларировать доходы и имущество;
запрет на открытие и владение банковскими счетами за пределами территории Узбекистана, а также владение недвижимостью и иным имуществом за границей;
условия соблюдения правил этики;
воздержание от действий, которые могут привести к дискредитации государственного органа;
недопущение использования служебного положения в личных целях;
использование государственного имущества только в служебных целях и другие.
Закон вступит в силу через три месяца после подписания главой Узбекистана.
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