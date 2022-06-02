https://uz.sputniknews.ru/20220602/korruptsiya-snizitsya-chto-ojidaet-chinovnikov-cherez-tri-mesyatsa-24956658.html

Коррупция снизится: что ожидает чиновников через три месяца

Коррупция снизится: что ожидает чиновников через три месяца

Вступит в силу закон, по которому чиновники не смогут открывать счета за рубежом.

2022-06-02T15:26+0500

2022-06-02T15:26+0500

2022-06-02T15:51+0500

общество

госслужащие

коррупция

чиновники

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент республики через три месяца подпишет закон "О государственной гражданской службе", после чего чиновники будут обязаны декларировать доходы и имущество.Об этом в своем телеграм-канале написал директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов."Следует признать, что отсутствие или неурегулированность таких норм в предыдущем государственном управлении создавало риск невежества, несправедливости и коррупции на государственной службе, а также снижения доверия некоторых граждан к государственной службе. Закон, по сути, направлен на формирование государственной гражданской службы вне коррупции, повышение привлекательности госслужбы и доверия граждан к государственной службе", - сообщил Бурханов.Он напомнил, что ранее Сенат одобрил закон "О государственной гражданской службе", который, предусматривает такие важные положения как:Закон вступит в силу через три месяца после подписания главой Узбекистана.Читайте также:Мирзиёев назвал продукты, которые будут освобождены от таможенных пошлин

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госслужащие, коррупция, чиновники, узбекистан