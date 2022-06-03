https://uz.sputniknews.ru/20220603/temperatura-povysitsya-uzgidromet-opublikoval-prognoz-pogody-na-vyxodnye-24991411.html
Температура повысится: Узгидромет опубликовал прогноз погоды на выходные
Температура повысится: Узгидромет опубликовал прогноз погоды на выходные
О том, какая погода ожидается на выходных, читайте в материале.
2022-06-03T21:12+0500
2022-06-03T21:12+0500
2022-06-03T21:12+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Синоптики сообщили, что в субботу неустойчивый характер погоды сохранится только по восточным районам Узбекистана. По предгорным и горным районам республики, в ночные и утренние часы по областям Ферганской долины местами возможен кратковременный дождь, гроза. По остальной территории Узбекистана погода будет сухой и малооблачной. Порывистый ветер местами с пыльным поземком ожидается в отдельных районах центральных и юго-восточных областей. Температура воздуха составит 27-32 градуса.В воскресенье будет сухо и малооблачно почти по всей территории республики. Кратковременные дожди пройдут в отдельных предгорных и горных районах. Дневная температура повысится до 33-35 градусов, по северу, югу и пустынной зоне до 36-37 градусов.Завтра по горным и предгорным районам республики возможны селе-паводковые явления. Читайте также:В Ташкенте пройдет Сабантуй – подробности
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погода
Температура повысится: Узгидромет опубликовал прогноз погоды на выходные
О том, какая погода ожидается на выходных, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Синоптики
сообщили, что в субботу неустойчивый характер погоды сохранится только по восточным районам Узбекистана.
По предгорным и горным районам республики, в ночные и утренние часы по областям Ферганской долины местами возможен кратковременный дождь, гроза.
По остальной территории Узбекистана погода будет сухой и малооблачной. Порывистый ветер местами с пыльным поземком ожидается в отдельных районах центральных и юго-восточных областей. Температура воздуха составит 27-32 градуса.
В воскресенье будет сухо и малооблачно почти по всей территории республики. Кратковременные дожди пройдут в отдельных предгорных и горных районах. Дневная температура повысится до 33-35 градусов, по северу, югу и пустынной зоне до 36-37 градусов.
Завтра по горным и предгорным районам республики возможны селе-паводковые явления.