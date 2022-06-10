https://uz.sputniknews.ru/20220610/v-uzbekistane-v-chetyre-raza-vyroslo-kolichestvo-semeynyx-predpriyatiy-25186794.html

В Узбекистане в четыре раза выросло количество семейных предприятий

В Узбекистане в четыре раза выросло количество семейных предприятий

Больше всего семейных предприятий находится в Самаркандской области.

2022-06-10T09:15+0500

2022-06-10T09:15+0500

2022-06-10T09:20+0500

общество

предприятия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане активно развивается такой формат бизнеса, как семейное предприятие. По состоянию на июнь текущего года количество семейных предприятий в стране достигло 55 тысяч. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике (Госкомстат).По данным статистики, сегодня семейный бизнес составляет 11,3% от общего числа субъектов предпринимательства в Узбекистане. При этом еще пять лет назад, в 2018 году число семейных предприятий составляло 13 тысяч. Получается, за пять лет количество семейных предприятий увеличилось в 4,2 раза.На данный момент больше всего семейных предприятий действует в Самаркандской области, где зарегистрировано 9 890 компаний. На втором месте— Ферганская область с показателем 6 061 предприятие. Ну а замыкает тройку лидеров Сурхандарьинская область — 5 599 семейных предприятий.Читайте также:Власти финансово поддержат молодежь

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предприятия, узбекистан