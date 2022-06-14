https://uz.sputniknews.ru/20220614/voz-sozyvaet-soveschanie-iz-za-ospy-obezyan--25304384.html

ВОЗ созывает совещание из-за оспы обезьян

ВОЗ созывает совещание из-за оспы обезьян

Обнаружено более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян в 39 странах.

2022-06-14T19:40+0500

2022-06-14T19:40+0500

2022-06-14T20:28+0500

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болезнь

обезьяна

воз

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. На следующей неделе ВОЗ созывает совещание Комитета по чрезвычайным ситуациям (ЧС) для обсуждения вспышки оспы обезьян, объявил 14 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.По мнению директора ВОЗ, вспышка новой инфекции вызывает опасения у экспертов, поэтому необходимо оценить риски. Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание. Передается от человека человеку воздушно-капельным или контактным путем.Вспышка этой инфекции началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции. Болезнь уже обнаружена в 39 странах, подтверждено 1600 случаев. В Узбекистане заболевания не обнаружены. Об этом ранее заявлял заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья Нурмат Отабеков. Чтобы предотвратить проникновение и распространение заболевания на территории Узбекистана, в республике принимают различные меры профилактики. Кроме этого, в настоящее время на границе действуют 54 санитарно-карантинных пункта пропуска, из них 36 – автомагистральных, 11 – в аэропортах.Читайте также:ВОЗ назвала риск распространения оспы обезьян в мире умереннымБилл Гейтс предсказывает новую пандемию

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болезнь, обезьяна, воз