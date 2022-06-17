https://uz.sputniknews.ru/20220617/samoe-letnee-lakomstvo-retsept-domashnego-morojenogo-25386254.html
Самое летнее лакомство: рецепт домашнего мороженого
Самое летнее лакомство: рецепт домашнего мороженого
Лето - это солнце, каникулы и конечно же мороженое! Предлагаем вам сделать вкусное и полезное лакомство в домашних условиях.
2022-06-17T07:00+0500
2022-06-17T07:00+0500
2022-06-17T07:00+0500
это интересно
рецепт
мороженое
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Ну какое лето без мороженого? Кто же не любит этот воздушный, холодный и нежный десерт, особенно в летнюю жару? Но не всегда можно быть уверенными, что в покупном мороженом нет вредных добавок, а само оно сделано по всем правилам и ГОСТам.Предлагаем вам сделать сладкое лакомство в домашних условиях. Тем более, что для его приготовления нам нужно всего два ингредиента.Ингредиенты:Приготовление:В глубокой сухой посуде миксером взбейте сливки до крепкой пены, затем, продолжая взбивать, постепенно добавляйте сгущенку, пока масса не приобретет нужную вам сладость. Хорошенько взбейте блендером, выложите в большую форму или мелкие формочки и положите в морозилку часа на три или на ночь. Если вы замораживаете массу в большой посуде, периодически, примерно раз в час доставайте мороженое и вновь взбивайте, чтобы оно заморозилось равномерно.Вместо обычной сгущенки можно добавить вареную - тогда у вас получится не пломбир, а крем-брюле. Вы можете поэкспериментировать со вкусами: добавлять мед, мяту, ягоды или сиропы, какао и тертый шоколад. Приятного аппетита!
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MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт, мороженое
Самое летнее лакомство: рецепт домашнего мороженого
Лето - это солнце, каникулы и конечно же мороженое! Предлагаем вам сделать вкусное и полезное лакомство в домашних условиях.
Ну какое лето без мороженого? Кто же не любит этот воздушный, холодный и нежный десерт, особенно в летнюю жару? Но не всегда можно быть уверенными, что в покупном мороженом нет вредных добавок, а само оно сделано по всем правилам и ГОСТам.
Предлагаем вам сделать сладкое лакомство в домашних условиях. Тем более, что для его приготовления нам нужно всего два ингредиента.
Сгущенное молоко - 1 банка.
В глубокой сухой посуде миксером взбейте сливки до крепкой пены, затем, продолжая взбивать, постепенно добавляйте сгущенку, пока масса не приобретет нужную вам сладость. Хорошенько взбейте блендером, выложите в большую форму или мелкие формочки и положите в морозилку часа на три или на ночь.
Если вы замораживаете массу в большой посуде, периодически, примерно раз в час доставайте мороженое и вновь взбивайте, чтобы оно заморозилось равномерно.
Вместо обычной сгущенки можно добавить вареную - тогда у вас получится не пломбир, а крем-брюле.
Вы можете поэкспериментировать со вкусами: добавлять мед, мяту, ягоды или сиропы, какао и тертый шоколад.