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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Эти продукты лучше не есть на завтрак – эксперт
Эти продукты лучше не есть на завтрак – эксперт
От каких продуктов лучше воздержаться во время завтрака
2022-06-29T07:00+0500
2022-06-29T07:00+0500
это интересно
мнение эксперта
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На завтрак вредно есть бекон и колбасные изделия. Также с утра следует отказаться от кофе и соков, считает диетолог Наталья Зубарева. Об этом сообщает РИА Новости.Людям, у которых плохой аппетит по утрам, стоит ужинать за три-четыре часа до сна, посоветовала Зубарева.Читайте также:Как не заболеть во время отпуска - советы экспертовВрач: это самая частая причина головокружения
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мнение эксперта

Эти продукты лучше не есть на завтрак – эксперт

07:00 29.06.2022
© Foto : Unsplash / Margarita ZuevaОвсяная каша с орехами и изюмом
Овсяная каша с орехами и изюмом - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2022
© Foto : Unsplash / Margarita Zueva
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Диетолог рассказала, от каких продуктов лучше воздержаться во время завтрака. Подробности в нашем материале.
На завтрак вредно есть бекон и колбасные изделия. Также с утра следует отказаться от кофе и соков, считает диетолог Наталья Зубарева. Об этом сообщает РИА Новости.
"В стоп-листе на завтрак должны быть кофе, сосиски, бекон, колбасы. Сейчас вообще нельзя есть никакую колбасу. Нужно убрать соки. Они повышают уровень сахара в крови. Таким образом, все вредное употребляем только после завтрака, если хотите", — уточнила диетолог.
Людям, у которых плохой аппетит по утрам, стоит ужинать за три-четыре часа до сна, посоветовала Зубарева.
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