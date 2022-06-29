Эти продукты лучше не есть на завтрак – эксперт
Диетолог рассказала, от каких продуктов лучше воздержаться во время завтрака. Подробности в нашем материале.
На завтрак вредно есть бекон и колбасные изделия. Также с утра следует отказаться от кофе и соков, считает диетолог Наталья Зубарева. Об этом сообщает РИА Новости.
"В стоп-листе на завтрак должны быть кофе, сосиски, бекон, колбасы. Сейчас вообще нельзя есть никакую колбасу. Нужно убрать соки. Они повышают уровень сахара в крови. Таким образом, все вредное употребляем только после завтрака, если хотите", — уточнила диетолог.
Людям, у которых плохой аппетит по утрам, стоит ужинать за три-четыре часа до сна, посоветовала Зубарева.
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