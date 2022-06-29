https://uz.sputniknews.ru/20220629/eti-produkty-luchshe-ne-est-na-zavtrak--ekspert-25727740.html

Эти продукты лучше не есть на завтрак – эксперт

Эти продукты лучше не есть на завтрак – эксперт

От каких продуктов лучше воздержаться во время завтрака

2022-06-29T07:00+0500

2022-06-29T07:00+0500

2022-06-29T07:00+0500

это интересно

мнение эксперта

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На завтрак вредно есть бекон и колбасные изделия. Также с утра следует отказаться от кофе и соков, считает диетолог Наталья Зубарева. Об этом сообщает РИА Новости.Людям, у которых плохой аппетит по утрам, стоит ужинать за три-четыре часа до сна, посоветовала Зубарева.Читайте также:Как не заболеть во время отпуска - советы экспертовВрач: это самая частая причина головокружения

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мнение эксперта