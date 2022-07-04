https://uz.sputniknews.ru/20220704/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-25872242.html

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

Синоптики предупреждают, что по предгорной и горной территории Ферганской области возможны селевые потоки и паводки.

2022-07-04T08:07+0500

2022-07-04T08:07+0500

2022-07-04T08:13+0500

общество

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Однако к вечеру возможно усиление ветра и небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 35-37 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан:Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра,в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23 градуса, днем 26-31 градус.Хорезмская область:Переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза, усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23 градуса, днем 26-31 градус.Бухарская и Навоийская области: Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26 градусов, днем 33-38 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24 градуса, днем 32-37 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27 градусов, днем 34-39 градусов.Андижанская, Наманганская и Ферганская области:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26 градусов, днем 36-41 градус.Горные и предгорные районы:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра. Температура ночью 16-21 градус, днем 23-28 градусов.Читайте также: Время работы аэропорта в Нукусе ограничено

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прогноз погоды