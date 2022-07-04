https://uz.sputniknews.ru/20220704/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-25872242.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Синоптики предупреждают, что по предгорной и горной территории Ферганской области возможны селевые потоки и паводки.
2022-07-04T08:07+0500
2022-07-04T08:07+0500
2022-07-04T08:13+0500
общество
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/01/19501733_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_ebc76ca922f5701de2c5d974438b98f4.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Однако к вечеру возможно усиление ветра и небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 35-37 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан:Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра,в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23 градуса, днем 26-31 градус.Хорезмская область:Переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза, усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23 градуса, днем 26-31 градус.Бухарская и Навоийская области: Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26 градусов, днем 33-38 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24 градуса, днем 32-37 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27 градусов, днем 34-39 градусов.Андижанская, Наманганская и Ферганская области:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26 градусов, днем 36-41 градус.Горные и предгорные районы:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра. Температура ночью 16-21 градус, днем 23-28 градусов.Читайте также: Время работы аэропорта в Нукусе ограничено
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/01/19501733_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_fc90e1b9e4bcba60d518d400394ca84c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
прогноз погоды
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
08:07 04.07.2022 (обновлено: 08:13 04.07.2022)
Синоптики предупреждают, что по предгорной и горной территории Ферганской области возможны селевые потоки и паводки.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik.
В Ташкенте сегодня небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Однако к вечеру возможно усиление ветра и небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 35-37 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета
.
Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра,
в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23 градуса, днем 26-31 градус.
Переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза, усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23 градуса, днем 26-31 градус.
Бухарская и Навоийская области:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26 градусов, днем 33-38 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24 градуса, днем 32-37 градусов.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:
Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27 градусов, днем 34-39 градусов.
Андижанская, Наманганская и Ферганская области:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26 градусов, днем 36-41 градус.
Горные и предгорные районы:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра. Температура ночью 16-21 градус, днем 23-28 градусов.