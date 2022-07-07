https://uz.sputniknews.ru/20220707/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-25970380.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Несмотря на солнце Узгидромет все же предупреждает об усилении ветра в некоторых областях и районах республики.

2022-07-07T09:11+0500

2022-07-07T09:11+0500

2022-07-07T10:30+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Однако возможно усиление ветра. Температура воздуха 32-34 градуса, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра,в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 16-21 градуса, днем — 28-33 градус.Бухарская и Навоийская областиНебольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18-23 градусов, днем — 30-35 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22 градуса, днем — 30-35 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.Наманганская, Андижанская и Ферганская областиПеременная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов.Горные и предгорные районыНебольшая, местами переменная облачность, в отдельных предгорных и горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-15 градусов, днем — 21-26 градусов.Читайте также: В Узбекистане снимут фильм о создателе легендарного Регистана Баходире Ялангтуше — фото

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прогноз погоды