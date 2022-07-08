https://uz.sputniknews.ru/20220708/covid-19-za-sutki-v-respubliki-vyyavili-bolee-90-zabolevshix-26017659.html
COVID-19: за сутки в республики выявили более 90 заболевших
COVID-19: за сутки в республики выявили более 90 заболевших
О ситуации с коронавирусной инфекцией в республике читайте в материале.
2022-07-08T12:51+0500
2022-07-08T12:51+0500
2022-07-08T12:51+0500
общество
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. На сегодняшний день в Узбекистане общее количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии составляет 241 468 человек. За последние сутки зафиксирован 91 (накануне – 97) новый случай. Об этом заявили в Минздраве.Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Ташкенте (18), Самаркандской области (9) и Республике Каракалпакстан (8).По информации ведомства, за день выздоровели 72 больных COVID-19 (с начала пандемии 238 514).Лечиться продолжают 1 317 инфицированных коронавирусом.Читайте также:Сегодня с работы можно уйти пораньше
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19
COVID-19: за сутки в республики выявили более 90 заболевших
О ситуации с коронавирусной инфекцией в республике читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
На сегодняшний день в Узбекистане общее количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии составляет 241 468 человек. За последние сутки зафиксирован 91 (накануне – 97) новый случай. Об этом заявили в Минздраве
.
Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Ташкенте (18), Самаркандской области (9) и Республике Каракалпакстан (8).
По информации ведомства, за день выздоровели 72 больных COVID-19 (с начала пандемии 238 514).
Лечиться продолжают 1 317 инфицированных коронавирусом.