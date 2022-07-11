https://uz.sputniknews.ru/20220711/eks-prezident-polshi-predlojil-raschlenit-rossiyu--26085009.html

Экс-президент Польши предложил "расчленить" Россию

Экс-президент Польши предложил "расчленить" Россию

Поляки уже высказывались агрессивно в адрес России

2022-07-11T13:21+0500

2022-07-11T13:21+0500

2022-07-11T13:21+0500

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польша

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заявление

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ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса посоветовал "расчленить" Россию. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.По мнению политика, в РФ необходимо поднять восстание "60 аннексированных народов", а затем раздробить территории и уменьшить численность населения до 50 млн человек.При этом Запад способен и заинтересован в расширении своего влияния с помощью НАТО и ЕС. Западные страны имеют право реализовать свои амбиции, потому что они идут по "демократическому пути".Напомним: Лех Валенса занимал пост президента Польши с 1990 по 1995 год. Знаменит своими неординарными высказываниями.Читайте также:Запад отменил законы и обычаи войныПушков: Польша продолжает покупать газ у России, вопреки своей позиции

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польша, россия, заявление