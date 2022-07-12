https://uz.sputniknews.ru/20220712/v-tashkente-startovala-mejdunarodnaya-konferentsiya-uzbekistan-i-turkmenistan-26111273.html
В Ташкенте стартовала Международная конференция "Узбекистан и Туркменистан"
В Ташкенте стартовала Международная конференция "Узбекистан и Туркменистан"
Конференция начала свою работу во вторник утром.
2022-07-12T13:06+0500
2022-07-12T13:06+0500
2022-07-12T13:06+0500
политика
ташкент
узбекистан
туркменистан
конференция
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Во вторник утром в Международном институте Центральной Азии (МИЦА) стартовала Международная конференция на тему: "Узбекистан и Туркменистан. Перспективы развития на новом историческом этапе взаимодействия". Об этом сообщает ИА "Дунё".Организаторами мероприятия выступили МИЦА совместно с Институтом международных отношений МИД Туркменистана. Открыли конференцию, в свою очередь, директор МИЦА Анвар Насиров и ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Джумамырат Гурбангельдыев.Известно, что в конференции принимают участие руководители и ведущие эксперты Узбекистана и Туркменистана: Законодательной палаты Олий Мажлиса, МИЦА, Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, Центра экономических исследований и реформ при Администрации президента, Министерства иностранных дел, Информационно-аналитического центра международных отношений при МИД.Также участие в мероприятии примут эксперты и руководство Координационно-методического центра новейшей истории Узбекистана при Академии наук, Республиканского туркменского национального культурного центра, Института международных отношений МИД, Научного центра стратегических исследований при ИМО МИД, Международного университета гуманитарных наук, Института языка, литературы и национальной рукописи имени Махтумкули Академии наук Туркменистана.В ходе мероприятия участники обсудят общее текущее состояние взаимодействия между двумя странами, а также вопросы укрепления и расширения регионального диалога.Читайте также:В Узбекистане идет подготовка к визиту туркменской делегацииВ Туркменистане отреагировали на действия Мирзиёева в Каракалпакстане
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В Ташкенте стартовала Международная конференция "Узбекистан и Туркменистан"
Конференция начала свою работу во вторник утром.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Во вторник утром в Международном институте Центральной Азии (МИЦА) стартовала Международная конференция на тему: "Узбекистан и Туркменистан. Перспективы развития на новом историческом этапе взаимодействия". Об этом сообщает ИА "Дунё"
.
Организаторами мероприятия выступили МИЦА совместно с Институтом международных отношений МИД Туркменистана. Открыли конференцию, в свою очередь, директор МИЦА Анвар Насиров и ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Джумамырат Гурбангельдыев.
Известно, что в конференции принимают участие руководители и ведущие эксперты Узбекистана и Туркменистана: Законодательной палаты Олий Мажлиса, МИЦА, Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, Центра экономических исследований и реформ при Администрации президента, Министерства иностранных дел, Информационно-аналитического центра международных отношений при МИД.
Также участие в мероприятии примут эксперты и руководство Координационно-методического центра новейшей истории Узбекистана при Академии наук, Республиканского туркменского национального культурного центра, Института международных отношений МИД, Научного центра стратегических исследований при ИМО МИД, Международного университета гуманитарных наук, Института языка, литературы и национальной рукописи имени Махтумкули Академии наук Туркменистана.
В ходе мероприятия участники обсудят общее текущее состояние взаимодействия между двумя странами, а также вопросы укрепления и расширения регионального диалога.