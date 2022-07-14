https://uz.sputniknews.ru/20220714/uzgidromet-po-vsey-strane-jarko-i-bez-osadkov-26169759.html

Узгидромет: по всей стране жарко и без осадков

Узгидромет: по всей стране жарко и без осадков

Лишь в двух областях республики возможно небольшое усиление ветра - подробности.

2022-07-14T07:48+0500

2022-07-14T07:48+0500

2022-07-14T07:48+0500

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 37-39 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская область:Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем 35-40 градусов.Бухарская и Навоийская области:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27 градуcов, днем 36-41 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем 34-39 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем 37-42 градуса.Наманганская, Андижанская и Ферганская области:Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 17-22 градуса, днем 34-39 градусов.Горные и предгорные районы:Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 12-17 градусов, днем 23-28 градусов.Читайте также: Чилля в Узбекистане: как жара влияет на здоровьеКак защитить автомобиль во время жары

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прогноз погоды