https://uz.sputniknews.ru/20220715/bloomberg-v-rossii-sdelayut-svoy-etalon-nefti-26209992.html
Bloomberg: в России сделают свой эталон нефти
Bloomberg: в России сделают свой эталон нефти
Выяснилось, как РФ будет противодействовать нефтяному плану G7.
2022-07-15T12:27+0500
2022-07-15T12:27+0500
2022-07-15T12:27+0500
россия
нефть
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В России собираются сделать отечественный эталонный сорт нефти, с помощью которого Кремль сможет нивелировать попытки западных стран ударить по его доходам от продажи энергоресурса, сообщает Bloomberg.Агентство заявляет, что изучило документ, по которому основные российские министерства, нефтедобытчики и центральный банк намерены в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе.Вместе с тем отмечается, что инициатива находится "на ранней стадии".Неназванные источники Bloomberg в Москве подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти, подчеркнув, что это поможет бороться с внешним давлением, и напомнили о нефтяных инициативах G7.Западные государства продолжают рассматривать разные способы, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Добиться этого пока не удалось ни через введение эмбарго на нефть, ни добровольными отказами зарубежных предприятий. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках дают возможность Москве даже при продажах со скидкой обеспечивать доходы в бюджет.В конце июня государства "Большой семерки" решили обсудить возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной с международными партнерами, или дешевле.Читайте также:Взрывы на нефтегазовых предприятиях США: Вашингтон ищет виновных
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нефть
Bloomberg: в России сделают свой эталон нефти
Bloomberg выяснило, как Россия будет противодействовать нефтяному плану "Большой семерки".
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
В России собираются сделать отечественный эталонный сорт нефти, с помощью которого Кремль сможет нивелировать попытки западных стран ударить по его доходам от продажи энергоресурса, сообщает Bloomberg
.
"Правительство России разработало план создания национального эталона нефти в следующем году, так как оно стремится защитить себя от попыток Запада ограничить приток нефтедолларов в страну", — пишет издание.
Агентство заявляет, что изучило документ, по которому основные российские министерства, нефтедобытчики и центральный банк намерены в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе.
"Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года", — сообщает издание.
Вместе с тем отмечается, что инициатива находится "на ранней стадии".
Неназванные источники Bloomberg в Москве подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти, подчеркнув, что это поможет бороться с внешним давлением, и напомнили о нефтяных инициативах G7.
Западные государства продолжают рассматривать разные способы, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Добиться этого пока не удалось ни через введение эмбарго на нефть, ни добровольными отказами зарубежных предприятий. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках дают возможность Москве даже при продажах со скидкой обеспечивать доходы в бюджет.
В конце июня государства "Большой семерки" решили обсудить возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной с международными партнерами, или дешевле.