https://uz.sputniknews.ru/20220715/bloomberg-v-rossii-sdelayut-svoy-etalon-nefti-26209992.html

Bloomberg: в России сделают свой эталон нефти

Bloomberg: в России сделают свой эталон нефти

Выяснилось, как РФ будет противодействовать нефтяному плану G7.

2022-07-15T12:27+0500

2022-07-15T12:27+0500

2022-07-15T12:27+0500

россия

нефть

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В России собираются сделать отечественный эталонный сорт нефти, с помощью которого Кремль сможет нивелировать попытки западных стран ударить по его доходам от продажи энергоресурса, сообщает Bloomberg.Агентство заявляет, что изучило документ, по которому основные российские министерства, нефтедобытчики и центральный банк намерены в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе.Вместе с тем отмечается, что инициатива находится "на ранней стадии".Неназванные источники Bloomberg в Москве подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти, подчеркнув, что это поможет бороться с внешним давлением, и напомнили о нефтяных инициативах G7.Западные государства продолжают рассматривать разные способы, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Добиться этого пока не удалось ни через введение эмбарго на нефть, ни добровольными отказами зарубежных предприятий. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках дают возможность Москве даже при продажах со скидкой обеспечивать доходы в бюджет.В конце июня государства "Большой семерки" решили обсудить возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной с международными партнерами, или дешевле.Читайте также:Взрывы на нефтегазовых предприятиях США: Вашингтон ищет виновных

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нефть