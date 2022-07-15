https://uz.sputniknews.ru/20220715/itogi-peregovorov-narbaevoy-i-berdymuxamedova--26222927.html

Итоги переговоров Нарбаевой и Бердымухамедова

Итоги переговоров Нарбаевой и Бердымухамедова

Президент Туркмении находится в республики с официальным визитом.

2022-07-15T15:09+0500

2022-07-15T15:09+0500

2022-07-15T15:09+0500

политика

танзила нарбаева

президент

туркменистан

переговоры

итоги

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Сегодня состоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилы Нарбаевой с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает пресс-служба Сената.На переговорах стороны высоко оценили работу межпарламентского сотрудничества в развитии узбекско-туркменских отношений. Планируется и дальше развивать связи парламентариев двух стран. Стороны согласились, что для успешного развития необходимо обмениваться опытом в достижении национальных целей, укреплять сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере и организовывать совместные мероприятия.Также они обсудили итоги прошедшего в мае этого года первого заседания региональной площадки "Диалог женщин Центральной Азии и России".Ранее Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что укрепление всестороннего сотрудничества с Туркменистаном – безусловный приоритет внешней политики республики. Читайте также: Мирзиёев и Бердымухамедов договорились расширять права и возможности женщинУзбекистан и Туркменистан продолжат работу по восстановлению Афганистана

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танзила нарбаева, президент, туркменистан, переговоры, итоги