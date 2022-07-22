https://uz.sputniknews.ru/20220722/glava-mid-pridnestrovya-zayavil-o-tseli-respubliki-prisoedinitsya-k-rossii-26428854.html

Глава МИД Приднестровья заявил о цели республики присоединиться к России

Глава МИД Приднестровья заявил о цели республики присоединиться к России

Игнатьев назвал безусловным приоритетом независимость Приднестровья.

2022-07-22T14:28+0500

2022-07-22T14:28+0500

2022-07-22T14:28+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Власти Приднестровской Молдавской республики (ПМР) намерены добиваться независисмости с последующим присоединением к России в соответствии с итогами референдума 2006 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава МИД непризнанной республики Витайлий Игнатьев.Известно, что 29 июля исполняется 30 лет с момента прекращения огня и размещения миротворческого контингента. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года. Так, свои подписи под документом поставили президент России Борис Ельцин и лидер Молдовы Мирча Снегур.По заявлению главы МИД Приднестровья, международно-правовые аргументы по защите концепции суверенитета и широкого признания республики уже давно сформированы, и "вряд ли кто-то в состоянии их оспорить".Ранее в МИД ПМР заявили, что возможный выход Кишинева из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям.Напомним: мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, располагающихся на основных участках зоны безопасности.Приднестровье, где 60% жителей составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, так как там опасались, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии.В 1992 году Кишинев предпринял попытку решить проблему силой. После этого Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.Читайте также:

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