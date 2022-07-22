https://uz.sputniknews.ru/20220722/kak-opredelit-bessimptomnyy-infarkt--vrach--26414362.html

Как определить "бессимптомный инфаркт" — врач

Как определить "бессимптомный инфаркт" — врач

Эксперт рассказала, как выявить неявные признаки инфаркта.

2022-07-22T07:00+0500

2022-07-22T07:00+0500

2022-07-22T07:00+0500

это интересно

мнение эксперта

врач

болезнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0a/21296443_0:291:2607:1757_1920x0_80_0_0_47b48a049f9ab9a1da74581d19b9b013.jpg

Самая опасная форма инфаркта – это бессимптомная, рассказала кардиолог Анастасия Такканд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Доктор Питер".Болезнь, протекающую без выраженных симптомов, очень трудно вовремя заметить и диагностировать, считает эксперт. Однако характерными признаками недуга можно назвать беспричинные сонливость и усталость, скачки давления.В частности, такая форма инфаркта бывает у людей пожилого возраста, диабетиков, гипертоников, а также у больных, уже перенесших инфаркт.Читайте также:Кому грозит тромбоз — врачКак отличить "нервную боль" от реальной

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мнение эксперта, врач, болезнь