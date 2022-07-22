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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220722/kak-opredelit-bessimptomnyy-infarkt--vrach--26414362.html
Как определить "бессимптомный инфаркт" — врач
Как определить "бессимптомный инфаркт" — врач
Эксперт рассказала, как выявить неявные признаки инфаркта.
2022-07-22T07:00+0500
2022-07-22T07:00+0500
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мнение эксперта
врач
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Самая опасная форма инфаркта – это бессимптомная, рассказала кардиолог Анастасия Такканд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Доктор Питер".Болезнь, протекающую без выраженных симптомов, очень трудно вовремя заметить и диагностировать, считает эксперт. Однако характерными признаками недуга можно назвать беспричинные сонливость и усталость, скачки давления.В частности, такая форма инфаркта бывает у людей пожилого возраста, диабетиков, гипертоников, а также у больных, уже перенесших инфаркт.Читайте также:Кому грозит тромбоз — врачКак отличить "нервную боль" от реальной
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мнение эксперта, врач, болезнь

Как определить "бессимптомный инфаркт" — врач

07:00 22.07.2022
© Depositphotos / PaulaphotoБоль в сердце у мужчины
Боль в сердце у мужчины - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
© Depositphotos / Paulaphoto
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Эксперт рассказала о способах, которые помогут выявить неявные признаки заболевания. Подробности в нашем материале.
Самая опасная форма инфаркта – это бессимптомная, рассказала кардиолог Анастасия Такканд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Доктор Питер".
Болезнь, протекающую без выраженных симптомов, очень трудно вовремя заметить и диагностировать, считает эксперт. Однако характерными признаками недуга можно назвать беспричинные сонливость и усталость, скачки давления.
"У бессимптомной формы важно отметить такие симптомы, как нестабильность артериального давления — то снижается, то повышается, и пульса — то учащается, то замедляется", — уточнила кардиолог.
В частности, такая форма инфаркта бывает у людей пожилого возраста, диабетиков, гипертоников, а также у больных, уже перенесших инфаркт.
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