https://uz.sputniknews.ru/20220722/na-skolko-podorojali-osnovnye-produkty-pitaniya-na-rynkax-uzbekistana-26426454.html

На сколько подорожали основные продукты питания на рынках Узбекистана

На сколько подорожали основные продукты питания на рынках Узбекистана

Комитет по статистике провел второй за месяц мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах страны - подробности.

2022-07-22T17:36+0500

2022-07-22T17:36+0500

2022-07-22T17:36+0500

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узбекистан

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госкомстат

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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана провел второй с начала месяца мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах.По итогам исследования, на сегодняшний день по сравнению с началом месяца, некоторые продукты питания немного подорожали. Это коснулось мяса и репчатого лука. Однако в целом, цены остались прежними:Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.Читайте также: Узбекистанцы смогут заменить водительское удостоверение онлайн

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цены, базар, рынок, узбекистан, продукты, госкомстат