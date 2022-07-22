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На сколько подорожали основные продукты питания на рынках Узбекистана
На сколько подорожали основные продукты питания на рынках Узбекистана
Комитет по статистике провел второй за месяц мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах страны - подробности.
2022-07-22T17:36+0500
2022-07-22T17:36+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана провел второй с начала месяца мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах.По итогам исследования, на сегодняшний день по сравнению с началом месяца, некоторые продукты питания немного подорожали. Это коснулось мяса и репчатого лука. Однако в целом, цены остались прежними:Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.Читайте также: Узбекистанцы смогут заменить водительское удостоверение онлайн
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цены, базар, рынок, узбекистан, продукты, госкомстат

На сколько подорожали основные продукты питания на рынках Узбекистана

17:36 22.07.2022
© Пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по статистике Продукты питания
Продукты питания - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
© Пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по статистике
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Комитет по статистике провел второй за месяц мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах страны - подробности.
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана провел второй с начала месяца мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах.
По итогам исследования, на сегодняшний день по сравнению с началом месяца, некоторые продукты питания немного подорожали. Это коснулось мяса и репчатого лука. Однако в целом, цены остались прежними:
говядина на кости (1 кг) – 45 000 -77 000 сумов (76 000 сумов на начало месяца);
баранина (1 кг) – 55 000-89 000 сумов (88 000 сумов на начало месяца);
картофель (1 кг) – 2 000-7 000 сумов;
лук репчатый (1 кг) – 2 000 - 8 500 сумов (5 500 сумов на начало месяца);
морковь (1 кг) – 1 300-6 000 сумов;
яйца (10 шт.) – 7 000-15 000 сумов;
рис (1 кг) – 5 000-22 000 сумов;
масло растительное (1 л) – 15 600-30 000 сумов;
сахар (1 кг) – 11 000-18 000 сумов.
Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.
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