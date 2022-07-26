https://uz.sputniknews.ru/20220726/covid-19-chislo-infitsirovannyx-za-sutki-nemnogo-vyroslo-26525959.html

COVID-19: число инфицированных за сутки немного выросло

COVID-19: число инфицированных за сутки немного выросло

О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в нашем материале.

2022-07-26T11:33+0500

2022-07-26T11:33+0500

2022-07-26T11:33+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

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минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки немного выросло. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 64 человека, что на восемь заболевших больше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 18 пациентов, в Ташкентской области заболели девять человек.В Хорезмской области — шесть инфицированных и по пять заболевших в Самаркандской и Джизакской областях.По четыре человека в Сурхандарьинской, Навоийской и Бухарской областях.И замыкают список Кашкадарьинская область, где за сутки выявили три случая, а также Андижанская, Наманганская и Сырдарьинская области – по два человека.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 811 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.Читайте также: Глава ВОЗ: вспышка оспы обезьян – ЧС международного значенияСМИ: в США рассматривают возможность введения ЧС из-за оспы обезьянГлавный эпидемиолог Грузии рассказал о ситуации вокруг оспы обезьян

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узбекистан, коронавирус covid-19, статистика, минздрав узбекистана