https://uz.sputniknews.ru/20220726/muttaki-osnovnoy-orientir-afganistana--ekonomicheskoe-razvitie-26530898.html

Муттаки: основной ориентир Афганистана – экономическое развитие

Муттаки: основной ориентир Афганистана – экономическое развитие

И.о. главы МИД Афганистана заявил, что его страна стремится стать хабом по развитию Центральной и Южной Азии.

2022-07-26T12:13+0500

2022-07-26T12:13+0500

2022-07-26T12:52+0500

политика

афганистан

конференция

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1a/26527449_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56f49e3e79312de7afa0365bf7e46e24.jpg

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Главным ориентиром для новых властей Афганистана является экономическое развитие. Об этом в ходе международной конференции в Ташкенте заявил и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки, сообщает корреспондент Sputnik.По словам главы МИД Афганистана, основным ориентиром страны является экономическое развитие, а также превращение Афганистана в хаб по развитию Центральной и Южной Азии.В то же время, как отметил Муттаки, безопасность в Афганистане – это безопасность в Центральной Азии.При этом, дальнейшей целью Афганистана является установление дипломатических отношений со всеми странами мира на основе взаимного уважения.Напомним, Международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" проходит в столице Узбекистана 25-26 июля. В работе конференции, которая была организована МИД Узбекистана совместно с Институтом стратегических и межрегиональных исследований, принимают участие специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.Кроме того, на конференции присутствуют главы и специалисты международных и региональных организаций, таких как ООН, ЕС, ФАО, ОЭС, ОИС, ШОС. Среди приглашенных также есть руководители и эксперты ведущих аналитических центров государств-соседей Афганистана, в том числе из всех стран Центральной Азии, а также России, США, Ирана, Пакистана, Индии и Бельгии.* — запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также: Мирзиёев призвал не допустить международной изоляции Афганистана

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

афганистан, конференция, экономика