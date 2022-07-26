https://uz.sputniknews.ru/20220726/muttaki-osnovnoy-orientir-afganistana--ekonomicheskoe-razvitie-26530898.html
Муттаки: основной ориентир Афганистана – экономическое развитие
Муттаки: основной ориентир Афганистана – экономическое развитие
И.о. главы МИД Афганистана заявил, что его страна стремится стать хабом по развитию Центральной и Южной Азии.
2022-07-26T12:13+0500
2022-07-26T12:13+0500
2022-07-26T12:52+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Главным ориентиром для новых властей Афганистана является экономическое развитие. Об этом в ходе международной конференции в Ташкенте заявил и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки, сообщает корреспондент Sputnik.По словам главы МИД Афганистана, основным ориентиром страны является экономическое развитие, а также превращение Афганистана в хаб по развитию Центральной и Южной Азии.В то же время, как отметил Муттаки, безопасность в Афганистане – это безопасность в Центральной Азии.При этом, дальнейшей целью Афганистана является установление дипломатических отношений со всеми странами мира на основе взаимного уважения.Напомним, Международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" проходит в столице Узбекистана 25-26 июля. В работе конференции, которая была организована МИД Узбекистана совместно с Институтом стратегических и межрегиональных исследований, принимают участие специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.Кроме того, на конференции присутствуют главы и специалисты международных и региональных организаций, таких как ООН, ЕС, ФАО, ОЭС, ОИС, ШОС. Среди приглашенных также есть руководители и эксперты ведущих аналитических центров государств-соседей Афганистана, в том числе из всех стран Центральной Азии, а также России, США, Ирана, Пакистана, Индии и Бельгии.* — запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также: Мирзиёев призвал не допустить международной изоляции Афганистана
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афганистан, конференция, экономика
Муттаки: основной ориентир Афганистана – экономическое развитие
12:13 26.07.2022 (обновлено: 12:52 26.07.2022)
И.о. главы МИД Афганистана заявил, что его страна стремится стать хабом по развитию Центральной и Южной Азии.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik.
Главным ориентиром для новых властей Афганистана является экономическое развитие. Об этом в ходе международной конференции в Ташкенте заявил и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки, сообщает корреспондент Sputnik
.
По словам главы МИД Афганистана, основным ориентиром страны является экономическое развитие, а также превращение Афганистана в хаб по развитию Центральной и Южной Азии.
В то же время, как отметил Муттаки, безопасность в Афганистане – это безопасность в Центральной Азии.
"Афганистан не будет источником дестабилизации в регионе, так как руководство гарантирует, что территория страны не будет использована Аль-Каидой* и другими террористическими организациями", - подчеркнул он.
При этом, дальнейшей целью Афганистана является установление дипломатических отношений со всеми странами мира на основе взаимного уважения.
Напомним, Международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" проходит в столице Узбекистана 25-26 июля. В работе конференции, которая была организована МИД Узбекистана совместно с Институтом стратегических и межрегиональных исследований, принимают участие специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кроме того, на конференции присутствуют главы и специалисты международных и региональных организаций, таких как ООН, ЕС, ФАО, ОЭС, ОИС, ШОС. Среди приглашенных также есть руководители и эксперты ведущих аналитических центров государств-соседей Афганистана, в том числе из всех стран Центральной Азии, а также России, США, Ирана, Пакистана, Индии и Бельгии.
* — запрещенная в России террористическая организация