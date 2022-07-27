https://uz.sputniknews.ru/20220727/foto-dusha-tvortsa-otrajaetsya-v-ego-proizvedeniyax--molodoy-xudojnik-26571432.html

Фото: душа творца отражается в его произведениях – молодой художник

Фото: душа творца отражается в его произведениях – молодой художник

О своем творчестве в интервью Sputnik рассказал молодой художник, лауреат государственной премии “Мард углон” и победитель международного конкурса FossArt в Санкт-Петербурге.

2022-07-27T15:09+0500

2022-07-27T15:09+0500

2022-07-27T15:09+0500

общество

художник

картины

премия

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Молодой художник Турсунмурад Мусирманов стал лауреатом государственной премии “Мард углон”, а в прошлом году его работывошли в список золотого фонда "Гордость Сырдарьи". О своем творчестве художник рассказал в интервью Sputnik.Турсунмурад Мусирманов родился в 1998 году в Гулистане. Рисованием увлекался с детства. В прошлом году Турсунмурад стал обладателем государственной стипендии имени Камолиддина Бехзода и поступил без экзаменов в магистратуру Национального института живописи и дизайна.В институте он постигает тонкости изобразительного искусства под руководством таких прославленных педагогов, как Бахтиёр Махкамов, Зухра Досметова, Ферузбек Исламов, Равшан Ходжаниозов.Он также признался, что участвовал в конкурсе на государственную премию “Мард углон” пять лет подряд, и в этом году получил заслуженную награду.В прошлом году Турсунмурад также стал лауреатом I степени Международной премии в области культуры и искусства FossArtв Санкт-Петербурге. В конкурсе принимали участие более 50 человек в возрасте от 19 до 25 лет из 16 стран мира.Картины молодого художника "Тутовник", "Сырдарья", "Народный сад", "Улица Карддон", "Хорезмская дверь XIX века", "Чарвакское водохранилище" и другие в 2021 году вошли в список золотого фонда "Гордость Сырдарьи".Читайте также: Видео: узбекские аниматоры начнут работу над мультфильмом о Ходже Насреддине

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

художник, картины, премия