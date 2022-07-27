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Фото: душа творца отражается в его произведениях – молодой художник
Фото: душа творца отражается в его произведениях – молодой художник
О своем творчестве в интервью Sputnik рассказал молодой художник, лауреат государственной премии “Мард углон” и победитель международного конкурса FossArt в Санкт-Петербурге.
2022-07-27T15:09+0500
2022-07-27T15:09+0500
общество
художник
картины
премия
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Молодой художник Турсунмурад Мусирманов стал лауреатом государственной премии “Мард углон”, а в прошлом году его работывошли в список золотого фонда "Гордость Сырдарьи". О своем творчестве художник рассказал в интервью Sputnik.Турсунмурад Мусирманов родился в 1998 году в Гулистане. Рисованием увлекался с детства. В прошлом году Турсунмурад стал обладателем государственной стипендии имени Камолиддина Бехзода и поступил без экзаменов в магистратуру Национального института живописи и дизайна.В институте он постигает тонкости изобразительного искусства под руководством таких прославленных педагогов, как Бахтиёр Махкамов, Зухра Досметова, Ферузбек Исламов, Равшан Ходжаниозов.Он также признался, что участвовал в конкурсе на государственную премию “Мард углон” пять лет подряд, и в этом году получил заслуженную награду.В прошлом году Турсунмурад также стал лауреатом I степени Международной премии в области культуры и искусства FossArtв Санкт-Петербурге. В конкурсе принимали участие более 50 человек в возрасте от 19 до 25 лет из 16 стран мира.Картины молодого художника "Тутовник", "Сырдарья", "Народный сад", "Улица Карддон", "Хорезмская дверь XIX века", "Чарвакское водохранилище" и другие в 2021 году вошли в список золотого фонда "Гордость Сырдарьи".Читайте также: Видео: узбекские аниматоры начнут работу над мультфильмом о Ходже Насреддине
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художник, картины, премия

Фото: душа творца отражается в его произведениях – молодой художник

15:09 27.07.2022
© Архив Академии художеств УзбекистанаТурсунмурод Мусирмонов, мама Гавхар Бойкулова и Акмал Нуриддинов председатель Академии художеств Узбекистана, Народный художник Узбекистана
Турсунмурод Мусирмонов, мама Гавхар Бойкулова и Акмал Нуриддинов председатель Академии художеств Узбекистана, Народный художник Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2022
© Архив Академии художеств Узбекистана
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О своем творчестве в интервью Sputnik рассказал молодой художник, лауреат государственной премии “Мард углон” и победитель международного конкурса FossArt в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Молодой художник Турсунмурад Мусирманов стал лауреатом государственной премии “Мард углон”, а в прошлом году его работывошли в список золотого фонда "Гордость Сырдарьи". О своем творчестве художник рассказал в интервью Sputnik.
Турсунмурад Мусирманов родился в 1998 году в Гулистане. Рисованием увлекался с детства. В прошлом году Турсунмурад стал обладателем государственной стипендии имени Камолиддина Бехзода и поступил без экзаменов в магистратуру Национального института живописи и дизайна.
© Архив Академии художеств УзбекистанаТурсунмурод Мусирмонов - Тутовник
Турсунмурод Мусирмонов - Тутовник - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2022
Турсунмурод Мусирмонов - Тутовник
© Архив Академии художеств Узбекистана
В институте он постигает тонкости изобразительного искусства под руководством таких прославленных педагогов, как Бахтиёр Махкамов, Зухра Досметова, Ферузбек Исламов, Равшан Ходжаниозов.
"В основном я творю в жанре пейзажа. Меня вдохновляет природа. Духовный мир творца отражается в его произведениях. Мысли художника, которые он хочет донести до зрителей, через его пальцы передаются краскам, которые он накладывает на холст, так и рождается произведение искусства. Творя от души, художник отдает частичку своего сердца произведению и дорожит им всю жизнь”, - рассказывает Турсунмурад.
© Архив Академии художеств УзбекистанаТурсунмурод Мусирмонов - Минарет Калян
Турсунмурод Мусирмонов - Минарет Калян - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2022
Турсунмурод Мусирмонов - Минарет Калян
© Архив Академии художеств Узбекистана
Он также признался, что участвовал в конкурсе на государственную премию “Мард углон” пять лет подряд, и в этом году получил заслуженную награду.
"Когда я получил государственную награду, все пять лет пронеслись перед глазами, как цветная кинопленка. Я понял, что теперь вдвое больше обязан соответствовать высокому званию и заслужить награду, данную мне моим земляком", — сказал он.
В прошлом году Турсунмурад также стал лауреатом I степени Международной премии в области культуры и искусства FossArtв Санкт-Петербурге. В конкурсе принимали участие более 50 человек в возрасте от 19 до 25 лет из 16 стран мира.
Картины молодого художника "Тутовник", "Сырдарья", "Народный сад", "Улица Карддон", "Хорезмская дверь XIX века", "Чарвакское водохранилище" и другие в 2021 году вошли в список золотого фонда "Гордость Сырдарьи".
“В сентябре меня снова пригласили на международный конкурс в Санкт-Петербурге. В настоящее время я готовлюсь к этому конкурсу под руководством моего учителя Бахтиёра Махкамова", - рассказал художник.
© Архив Академии художеств УзбекистанаТурсунмурод Мусирмонов - Сырдарья
Турсунмурод Мусирмонов - Сырдарья - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2022
Турсунмурод Мусирмонов - Сырдарья
© Архив Академии художеств Узбекистана
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