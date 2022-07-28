https://uz.sputniknews.ru/20220728/kto-iz-uzbekistanskix-dzyudoistov-poedet-na-cha-v-kazaxstan-26597883.html

Кто из узбекистанских дзюдоистов поедет на ЧА в Казахстан

Кто из узбекистанских дзюдоистов поедет на ЧА в Казахстан

В августе в Казахстане пройдет континентальное первенство по дзюдо.

2022-07-28T10:36+0500

2022-07-28T10:36+0500

2022-07-28T10:36+0500

спорт

чемпионат азии

дзюдо

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Стал известен состав сборной Узбекистана на предстоящий чемпионат Азии по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, предстоящее континентальное первенство пройдет в Казахстане с 4 по 7 августа. В нем примут участие спортсмены 21 сильнейшей сборной континента. На турнире в Казахстане будет представлен полный состав сборной Узбекистана — 18 участников. По информации, предоставленной Федерацией дзюдо республики, состав узбекистанской команды выглядит следующим образом:Читайте также:Дзюдоисты из Узбекистана заняли второе место в медальном зачете на ЧА

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чемпионат азии, дзюдо, узбекистан, казахстан