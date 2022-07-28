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Кто из узбекистанских дзюдоистов поедет на ЧА в Казахстан
Кто из узбекистанских дзюдоистов поедет на ЧА в Казахстан
В августе в Казахстане пройдет континентальное первенство по дзюдо.
2022-07-28T10:36+0500
2022-07-28T10:36+0500
спорт
чемпионат азии
дзюдо
узбекистан
казахстан
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Стал известен состав сборной Узбекистана на предстоящий чемпионат Азии по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, предстоящее континентальное первенство пройдет в Казахстане с 4 по 7 августа. В нем примут участие спортсмены 21 сильнейшей сборной континента. На турнире в Казахстане будет представлен полный состав сборной Узбекистана — 18 участников. По информации, предоставленной Федерацией дзюдо республики, состав узбекистанской команды выглядит следующим образом:Читайте также:Дзюдоисты из Узбекистана заняли второе место в медальном зачете на ЧА
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чемпионат азии, дзюдо, узбекистан, казахстан

Кто из узбекистанских дзюдоистов поедет на ЧА в Казахстан

10:36 28.07.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ Казахстане с 4 по 7 августа пройдет чемпионат Азии по дзюдо.
В Казахстане с 4 по 7 августа пройдет чемпионат Азии по дзюдо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В августе в Казахстане пройдет континентальное первенство по дзюдо.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Стал известен состав сборной Узбекистана на предстоящий чемпионат Азии по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, предстоящее континентальное первенство пройдет в Казахстане с 4 по 7 августа. В нем примут участие спортсмены 21 сильнейшей сборной континента.
На турнире в Казахстане будет представлен полный состав сборной Узбекистана — 18 участников. По информации, предоставленной Федерацией дзюдо республики, состав узбекистанской команды выглядит следующим образом:
-60 кг: Мирзохид Махаммаджонов;
-66 кг: Мухриддин Тиловов;
-73 кг: Муроджон Юлдашев;
-73 кг: Обидхон Нумонов;
-81 кг: Рамазон Аллабердиев;
-90 кг: Шермухаммад Жандреев;
-100 кг: Отабек Тураев;
+100 кг: Бекмурод Олтибоев;
+100 кг: Шохрух Бахтиёров;
-48 кг: Гулнур Муратбаева;
-52 кг: Диёра Келдиёрова;
-52 кг: Сита Кадамбоева;
-57 кг: Нилуфар Эрмагамбетова;
-63 кг: Фарангиз Хожиева;
-70 кг: Гулноза Матниязова;
-70 кг: Шохиста Назарова;
-78 кг: Ширинжон Юлдашева;
+78 кг: Фотима Курамбоева.
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