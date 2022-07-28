https://uz.sputniknews.ru/20220728/uzgidromet-rasskazal-o-pogode-na-segodnya-26590083.html
Узгидромет рассказал о погоде на сегодня
Узгидромет рассказал о погоде на сегодня
Синоптики предупреждают об усилении ветра и кратковременных дождях в некоторых регионах республики
2022-07-28T09:12+0500
2022-07-28T09:12+0500
2022-07-28T09:12+0500
общество
прогноз погоды
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 38-40 градуcов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков, местами возможен кратковременный дождь, а также усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 32-37 градусов.Бухарская и Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 25-30 градуcов, днем — 34-39 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок Температура ночью 22-27 градусов, днем — 36-41 градус.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30 градусов, днем — 40-45 градусов.Наманганская, Андижанская и Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 35-40 градусов.Горные и предгорные районыНебольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 25-30 градусов.Синоптики также предупреждают, что по предгорной и горной территории Ферганской области возможны сели и паводки.Читайте также: Какие изменения произойдут в Узбекистане с 1 августаВ Ташкентской области нашли крайне редкое растение
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прогноз погоды, узгидромет
Узгидромет рассказал о погоде на сегодня
Синоптики предупреждают об усилении ветра и кратковременных дождях в некоторых регионах республики — подробности.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik.
В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 38-40 градуcов, сообщает пресс-служба
Узгидромета.
Каракалпакстан и Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков, местами возможен кратковременный дождь, а также усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 32-37 градусов.
Бухарская и Навоийская области
Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 25-30 градуcов, днем — 34-39 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок Температура ночью 22-27 градусов, днем — 36-41 градус.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30 градусов, днем — 40-45 градусов.
Наманганская, Андижанская и Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 35-40 градусов.
Горные и предгорные районы
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 25-30 градусов.
Синоптики также предупреждают, что по предгорной и горной территории Ферганской области возможны сели и паводки.