https://uz.sputniknews.ru/20220729/ekspert-iz-knr-strany-shos-doljny-zaschischat-regionalnuyu-bezopasnost-26632226.html

Эксперт из КНР: страны ШОС должны защищать региональную безопасность

Эксперт из КНР: страны ШОС должны защищать региональную безопасность

По мнению эксперта, в дальнейшем страны ШОС должны практиковать подлинный мультилатерализм.

2022-07-29T10:15+0500

2022-07-29T10:15+0500

2022-07-29T10:15+0500

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Страны ШОС должны укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество для содействия восстановлению экономики региона и защиты региональной безопасности. Об этом в пятницу заявил начальник управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Ду Чжаньюань.По словам эксперта, страны ШОС должны постоянно укреплять диалог, добиваться консенсуса, непоколебимо защищать региональную безопасность и стабильность, а также стремиться стать надежной и прочной опорой совместного развития.Кроме этого, эксперт отметил, что в дальнейшем страны ШОС должны придерживаться подлинного мультилатерализма, выстраивать новый тип международных отношений, который будет основан на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, а также способствовать продвижению глобального развития к новому этапу сбалансированности, координации и инклюзивности.

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2022

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кнр, шос, безопасность