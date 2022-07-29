https://uz.sputniknews.ru/20220729/ekspert-iz-knr-strany-shos-doljny-zaschischat-regionalnuyu-bezopasnost-26632226.html
Эксперт из КНР: страны ШОС должны защищать региональную безопасность
Эксперт из КНР: страны ШОС должны защищать региональную безопасность
По мнению эксперта, в дальнейшем страны ШОС должны практиковать подлинный мультилатерализм.
2022-07-29T10:15+0500
2022-07-29T10:15+0500
2022-07-29T10:15+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Страны ШОС должны укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество для содействия восстановлению экономики региона и защиты региональной безопасности. Об этом в пятницу заявил начальник управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Ду Чжаньюань.По словам эксперта, страны ШОС должны постоянно укреплять диалог, добиваться консенсуса, непоколебимо защищать региональную безопасность и стабильность, а также стремиться стать надежной и прочной опорой совместного развития.Кроме этого, эксперт отметил, что в дальнейшем страны ШОС должны придерживаться подлинного мультилатерализма, выстраивать новый тип международных отношений, который будет основан на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, а также способствовать продвижению глобального развития к новому этапу сбалансированности, координации и инклюзивности.
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MIA „Rosiya Segodnya“
кнр, шос, безопасность
Эксперт из КНР: страны ШОС должны защищать региональную безопасность
По мнению эксперта, в дальнейшем страны ШОС должны практиковать подлинный мультилатерализм.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Страны ШОС должны укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество для содействия восстановлению экономики региона и защиты региональной безопасности. Об этом в пятницу заявил начальник управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Ду Чжаньюань.
"В условиях многочисленных сложных и многогранных изменений в международной ситуации, включая пандемию и российско-украинский конфликт, для содействия восстановлению региональной экономики и защиты региональной безопасности еще сильнее необходимо, чтобы страны ШОС укрепляли взаимное доверие и углубляли сотрудничество", - цитирует РИА Новости Ду Чжаньюаня, выступившего на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС.
По словам эксперта, страны ШОС должны постоянно укреплять диалог, добиваться консенсуса, непоколебимо защищать региональную безопасность и стабильность, а также стремиться стать надежной и прочной опорой совместного развития.
"В настоящее время в мире нарастают протекционизм и политика односторонних действий, небольшое число стран перекрывают поставки, разрывают связи и злоупотребляют санкциями, нанося серьезный ущерб восстановлению мировой экономики. Международное сообщество ожидает, что ШОС внесет свой вклад в решение глобальных проблем и улучшение глобального управления", – добавил он.
Кроме этого, эксперт отметил, что в дальнейшем страны ШОС должны придерживаться подлинного мультилатерализма, выстраивать новый тип международных отношений, который будет основан на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, а также способствовать продвижению глобального развития к новому этапу сбалансированности, координации и инклюзивности.