https://uz.sputniknews.ru/20220802/china-times-na-tayvan-priletit-delegatsiya-pod-rukovodstvom-pelosi-26741956.html

China Times: на Тайвань прилетит делегация под руководством Пелоси

China Times: на Тайвань прилетит делегация под руководством Пелоси

Спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии направится в воздушное пространство к востоку от побережья Тайваня и с севера войдет в опознавательную зону ПВО острова.

2022-08-02T09:36+0500

2022-08-02T09:36+0500

2022-08-02T09:36+0500

в мире

тайвань

самолет

визит

делегация

аэропорт

пекин

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ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек во вторник вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету China Times.Отмечается, что спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии направится в воздушное пространство к востоку от побережья Тайваня и с севера войдет в опознавательную зону ПВО острова.В делегацию Пелоси, согласно сообщениям, войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США.Однако точный маршрут Пелоси не известен, но издание сообщает, что она может прибыть спецбортом в аэропорт Тайбэя Сунщань вечером во вторник в промежутке между 21.00 и 22.00 по местному времени.Также газета вновь пишет, как и накануне, что визит Пелоси будет краткосрочным, и после утренней встречи с руководством острова американский политик покинет остров в первой половине дня в среду.В понедельник тайваньский информационный портал ETtoday сообщал, что Пелоси во главе делегации примерно из 20 человек должна приземлиться около 22.30 во вторник по местному времени (17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где пройдет встреча с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.Читайте также: И хочется, и колется: Тайвань стал яблоком раздора для США

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тайвань, самолет, визит, делегация, аэропорт, пекин