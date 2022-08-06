https://uz.sputniknews.ru/20220806/kasha-v-banke-vkusnyy-zavtrak-bez-lishnix-xlopot-26881228.html
Каша в банке: вкусный завтрак без лишних хлопот
Каша в банке: вкусный завтрак без лишних хлопот
Такую кашу можно приготовить с вечера. А еще можно приготовить каждому члену семьи свою собственную кашу с уникальным вкусом - и не придется мыть гору посуды.
2022-08-06T08:00+0500
2022-08-06T08:00+0500
2022-08-06T10:44+0500
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рецепт
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Утром в выходной очень не хочется готовить. Особенно если у каждого члена семьи свои вкусы и предпочтения. Готовить для каждого отдельно? Но ведь тогда придется мыть гору посуды...Выход есть: можно с вечера приготовить овсянку порционно в банках, добавив каждому то, что ему нравится.Базовый рецептИнгредиенты:ПриготовлениеВ банку засыпьте хлопья, залейте их йогуртом и молоком, добавьте соль и сахар, банку встряхните и уберите на ночь в холодильник.В такую кашу можно добавить разные ингредиенты:Экспериментируйте и создавайте свои необычные вкусы.Читайте также: Лето про запас: три необычных рецепта клубничного варенья
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MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт
Каша в банке: вкусный завтрак без лишних хлопот
08:00 06.08.2022 (обновлено: 10:44 06.08.2022)
Такую кашу можно приготовить с вечера. А еще можно приготовить каждому члену семьи свою собственную кашу с уникальным вкусом — и не придется мыть гору посуды.
Утром в выходной очень не хочется готовить. Особенно если у каждого члена семьи свои вкусы и предпочтения. Готовить для каждого отдельно? Но ведь тогда придется мыть гору посуды...
Выход есть: можно с вечера приготовить овсянку порционно в банках, добавив каждому то, что ему нравится.
Базовый рецепт
овсяные хлопья — четверть стакана;
йогурт или свежий катык — четверть стакана;
В банку засыпьте хлопья, залейте их йогуртом и молоком, добавьте соль и сахар, банку встряхните и уберите на ночь в холодильник.
В такую кашу можно добавить разные ингредиенты:
банан, орехи и тертый шоколад;
кофе и тертый темный шоколад;
мёд, орехи и свежие ягоды;
мелкие мармеладки, цукаты и воздушный зефир;
любые другие ингредиенты на ваш вкус.
Экспериментируйте и создавайте свои необычные вкусы.