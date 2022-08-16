https://uz.sputniknews.ru/20220816/komanda-uzbekistana-vystupaet-na-tankovom-biatlone---pryamaya-translyatsiya-27175047.html

Команда Узбекистана выступает на "Танковом биатлоне" - прямая трансляция

Команда Узбекистана выступает на "Танковом биатлоне" - прямая трансляция

Команда Узбекистана продолжает выступление в состязании "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022". Смотрите прямую трансляцию с подмосковного полигона "Алабино".

2022-08-16T12:31+0500

2022-08-16T12:31+0500

2022-08-16T12:31+0500

видео

армейские международные игры "арми"

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Команда Узбекистана продолжает свое выступление в первом этапе конкурса "Танковый биатлон" в рамках "АрМИ-2022". Состязание танкистов традиционно проходит на подмосковном полигоне "Алабино".В первом этапе конкурса - индивидуальной гонке - участвуют команды из 22 стран. От каждой команды выступает три экипажа, которым предстоит проехать по сложному маршруту и поразить установленные мишени.Первый экипаж из Узбекистана выступил 13 августа, поразив все мишени и проехав дистанцию за 25 минут 18 секунд. Сейчас на трасе - второй экипаж. Третий экипаж примет участие в гонке 20 августа.Лучшие 12 команд пройдут в полуфинал. Четыре команды, показавшие лучшее время в полуфинальной эстафете, встретятся в финале конкурса.

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армейские международные игры "арми", видео