https://uz.sputniknews.ru/20220819/eto-yagoda-zamedlyaet-rost-rakovyx-opuxoley-27276904.html

Это ягода замедляет рост раковых опухолей

Это ягода замедляет рост раковых опухолей

Ученые назвали ягоду, которая поможет в борьбе с ростом раковых клеток.

2022-08-19T07:02+0500

2022-08-19T07:02+0500

2022-08-19T07:02+0500

это интересно

рак

опухоль

ученые

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В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nutrition and Cancer, специалисты выявили, что черноплодная рябина эффективно снижает риск развития колоректального рака, пишет РИА Новости. 50 миллиграммов ее экстракта способны снизить рост клеток опухоли кишечника на 60% через сутки после приема.Такой эффект объясняется содержащимися в ягодах антиоксидантами, которые позволяют снизить риск развития некоторых онкологических заболеваний. Экстракт черноплодной рябины также способствует снижению окислительного стресса, который является одной из причин развития рака груди.Также у ученых есть доказательства того, что местное применение экстракта этой ягоды способно замедлять течение рака кожи. Этот вопрос изучается специалистами более подробно.

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2022

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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какая ягода замедляет рост раковая опухоль ученые клетки назван способ