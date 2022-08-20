https://uz.sputniknews.ru/20220820/voennyy-ekspert-krizis-doveriya-ne-grozit-uzbekistanu-i-rossii--video-27309185.html
Военный эксперт: кризис доверия не грозит Узбекистану и России – видео
Военный эксперт: кризис доверия не грозит Узбекистану и России – видео
Правоохранительным органам России и Узбекистана важно наладить взаимодействие по контролю за трудовой миграцией и обеспечить поддержку туристов за рубежом, считает военный эксперт Владимир Евсеев.
2022-08-20T10:02+0500
2022-08-20T10:02+0500
2022-08-20T10:02+0500
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В Ташкенте прошло совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС.О том, как Узбекистан, Россия и другие страны Организации усиливают потенциал в противостоянии новым вызовам и угрозам, корреспонденту Sputnik рассказал заведующий отделом евразийской интеграции и развитию ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Каждое государство-член ШОС в той или иной степени столкнулось с терроризмом, объясняет военный эксперт. Странам важно координировать свои усилия и оказывать помощь друг другу в поставках специализированного вооружения, технических средств, готовить кадры и проводить совместные учения.Здесь речь идет не только о сотрудничестве на уровне правоохранительных органов, но и об органах безопасности, пограничных службах. Важно обмениваться опытом, оперативно получать информацию о готовящихся терактах и преступлениях.В каких еще сферах страны ШОС должны развивать взаимодействие? чем Узбекистан и Россия могут помочь друг другу? Может ли конфликт Вашингтона и Пекина перерасти в военные действия? Ответ на эти вопросы - в видеоинтервью на канале Sputnik.
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видео военный эксперт владимир евсеев совещание министров внутренних дел шанхайская организация сотрудничества шос безопасность терроризм миграция сотрудничество афганистан стабильность помощь учения сша тайвань пелоси
видео военный эксперт владимир евсеев совещание министров внутренних дел шанхайская организация сотрудничества шос безопасность терроризм миграция сотрудничество афганистан стабильность помощь учения сша тайвань пелоси
Военный эксперт: кризис доверия не грозит Узбекистану и России – видео
Правоохранительным органам России и Узбекистана важно наладить взаимодействие по контролю за трудовой миграцией и обеспечить поддержку туристов за рубежом, считает военный эксперт Владимир Евсеев.
В Ташкенте прошло совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС.
О том, как Узбекистан, Россия и другие страны Организации усиливают потенциал в противостоянии новым вызовам и угрозам, корреспонденту Sputnik рассказал заведующий отделом евразийской интеграции и развитию ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Россия и Узбекистан являются союзниками. Страны выстраивают связи в военно-технической сфере, регулярно проводят учения. Москва и Ташкент тесно взаимодействуют по линии спецслужб, на уровне силовых структур, особенно в области безопасности. Это необходимо не только для оперативного реагирования на возможные готовящиеся теракты, но и для оказание помощи в задержании террориста на территории другого государства", - считает Владимир Евсеев.
Каждое государство-член ШОС в той или иной степени столкнулось с терроризмом, объясняет военный эксперт. Странам важно координировать свои усилия и оказывать помощь друг другу в поставках специализированного вооружения, технических средств, готовить кадры и проводить совместные учения.
Здесь речь идет не только о сотрудничестве на уровне правоохранительных органов, но и об органах безопасности, пограничных службах. Важно обмениваться опытом, оперативно получать информацию о готовящихся терактах и преступлениях.
В каких еще сферах страны ШОС должны развивать взаимодействие? чем Узбекистан и Россия могут помочь друг другу? Может ли конфликт Вашингтона и Пекина перерасти в военные действия? Ответ на эти вопросы - в видеоинтервью на канале Sputnik
.