https://uz.sputniknews.ru/20220820/voennyy-ekspert-krizis-doveriya-ne-grozit-uzbekistanu-i-rossii--video-27309185.html

Военный эксперт: кризис доверия не грозит Узбекистану и России – видео

Военный эксперт: кризис доверия не грозит Узбекистану и России – видео

Правоохранительным органам России и Узбекистана важно наладить взаимодействие по контролю за трудовой миграцией и обеспечить поддержку туристов за рубежом, считает военный эксперт Владимир Евсеев.

2022-08-20T10:02+0500

2022-08-20T10:02+0500

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В Ташкенте прошло совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС.О том, как Узбекистан, Россия и другие страны Организации усиливают потенциал в противостоянии новым вызовам и угрозам, корреспонденту Sputnik рассказал заведующий отделом евразийской интеграции и развитию ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Каждое государство-член ШОС в той или иной степени столкнулось с терроризмом, объясняет военный эксперт. Странам важно координировать свои усилия и оказывать помощь друг другу в поставках специализированного вооружения, технических средств, готовить кадры и проводить совместные учения.Здесь речь идет не только о сотрудничестве на уровне правоохранительных органов, но и об органах безопасности, пограничных службах. Важно обмениваться опытом, оперативно получать информацию о готовящихся терактах и преступлениях.В каких еще сферах страны ШОС должны развивать взаимодействие? чем Узбекистан и Россия могут помочь друг другу? Может ли конфликт Вашингтона и Пекина перерасти в военные действия? Ответ на эти вопросы - в видеоинтервью на канале Sputnik.

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