https://uz.sputniknews.ru/20220825/velikiy-shelkovyy-put---novyy-mejdunarodnyy-turisticheskiy-tsentr-v-samarkande-27449331.html
"Великий шелковый путь" в цифрах - что известно о новом туристическом центре в Самарканде
"Великий шелковый путь" в цифрах - что известно о новом туристическом центре в Самарканде
Что включает в себя новый международный туристический центр Самарканда - смотрите в нашей инфографике.
2022-08-25T09:39+0500
2022-08-25T09:39+0500
2022-08-25T09:47+0500
инфографика
самарканд
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/18/27441413_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ea315bf96ca7dee7296b47ee15a4a17.png
2022
Новости
ru_UZhttps://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/18/27441413_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4a8a70ac0e92d169583f5c1724a5c78d.png
Sputnik Узбекистан
великий шелковый путь новый международный туристический центр в самарканде как выглядит комплекс что включает в себя
великий шелковый путь новый международный туристический центр в самарканде как выглядит комплекс что включает в себя
"Великий шелковый путь" в цифрах - что известно о новом туристическом центре в Самарканде
09:39 25.08.2022 (обновлено: 09:47 25.08.2022)
Что включает в себя новый международный туристический центр Самарканда - смотрите в нашей инфографике.