https://uz.sputniknews.ru/20220830/glava-vga-energodara-obyasnil-zachem-vsu-obstrelivaet-zaporojskuyu-aes-27625721.html

Глава ВГА Энергодара объяснил, зачем ВСУ обстреливает Запорожскую АЭС

Глава ВГА Энергодара объяснил, зачем ВСУ обстреливает Запорожскую АЭС

Киев продолжают бить по критической инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. Для чего это делается рассказывает глава ВГА Энергодара.

2022-08-30T21:02+0500

2022-08-30T21:02+0500

2022-08-30T21:02+0500

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киев

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️Киев не перестает атаковать Запорожскую АЭС в преддверии визита миссии МАГАТЭ. Масштабный налет был совершен 29 августа, сообщили в Минобороны РФ. Все БПЛА перехвачены российскими средствами ПВО, разрушений и жертв удалось избежать.Однако атаки продолжаются, заявил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. По его словам, они направлены на критическую инфраструктуру ЗАЭС.По словам чиновника, украинские военные собираются сорвать визит экспертов из МАГАТЭ, потому что боятся обнародования фактов обстрелов, которые могли привести к ядерной катастрофе. Волга заявил, что на данный момент повышения радиационного фона рядом со станцией не замечено. Все факты обстрелов ЗАЭС тщательно собраны, зафиксированы и будут переданы экспертам МАГАТЭ, отметил он.

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