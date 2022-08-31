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Узбекистанцы завоевали 14 медалей Кубка Азии по велотреку
Узбекистанцы завоевали 14 медалей Кубка Азии по велотреку
В последний день соревнований сборная Узбекистана завоевала половину своих наград на Кубке Азии по велотреку.
2022-08-31T09:55+0500
2022-08-31T09:55+0500
2022-08-31T09:55+0500
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала четырнадцать медалей на Кубке Азии по велотреку, прошедшему в Таиланде, сообщает Федерация велосипедного спорта.Причем половиной наград копилка команды пополнилась в последний день соревнований — во вторник.Так, в групповой гонке по очкам среди женщин "серебро" завоевала Янина Кускова, а Маргарита Мисюрина — "бронзу".Также бронзовую награду получил Данил Евдокимов в гонке на выбывание. Среди женщин в этой дисциплине "серебро" у Нафосат Козиевой, "бронза" – у Маргариты Мисюриной.Еще одну бронзовую медаль Козиева получила в гонке скретч.Таким образом у Узбекистана 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей.Кубок Азии по велотреку стартовал в Таиланде 26 августа. Сборную Узбекистана на соревнованиях представляют Янина Кускова, Маргарита Мисюрина, Нафосат Козиева, Шахноза Абдуллаева, а также Алексей Фомовский, Дмитрий Бочаров, Даниил Евдокимов и Ботиржон Исматов.Читайте также:Узбекские паратхэквондисты завоевали медалиКак в Ташкенте встречают спортсменов, прилетевших из Коньи — видео
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узбекистанцы сборная узбекистан спортсмены кубок азии велотрек сколько медалей завоевала где проходил как выступил таиланд
узбекистанцы сборная узбекистан спортсмены кубок азии велотрек сколько медалей завоевала где проходил как выступил таиланд
Узбекистанцы завоевали 14 медалей Кубка Азии по велотреку
В последний день соревнований сборная Узбекистана завоевала половину своих наград на Кубке Азии по велотреку.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Сборная Узбекистана завоевала четырнадцать медалей на Кубке Азии по велотреку, прошедшему в Таиланде, сообщает
Федерация велосипедного спорта.
Причем половиной наград копилка команды пополнилась в последний день соревнований — во вторник.
Так, в групповой гонке по очкам среди женщин "серебро" завоевала Янина Кускова, а Маргарита Мисюрина — "бронзу".
Также бронзовую награду получил Данил Евдокимов в гонке на выбывание. Среди женщин в этой дисциплине "серебро" у Нафосат Козиевой, "бронза" – у Маргариты Мисюриной.
Еще одну бронзовую медаль Козиева получила в гонке скретч.
Таким образом у Узбекистана 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей.
Кубок Азии по велотреку стартовал в Таиланде 26 августа. Сборную Узбекистана на соревнованиях представляют Янина Кускова, Маргарита Мисюрина, Нафосат Козиева, Шахноза Абдуллаева, а также Алексей Фомовский, Дмитрий Бочаров, Даниил Евдокимов и Ботиржон Исматов.