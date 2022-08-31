https://uz.sputniknews.ru/20220831/uzbekistantsy-zavoevali-14-medaley-kubka-azii-po-velotreku-27627662.html

Узбекистанцы завоевали 14 медалей Кубка Азии по велотреку

Узбекистанцы завоевали 14 медалей Кубка Азии по велотреку

В последний день соревнований сборная Узбекистана завоевала половину своих наград на Кубке Азии по велотреку.

2022-08-31T09:55+0500

2022-08-31T09:55+0500

2022-08-31T09:55+0500

спорт

узбекистан

сборная

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала четырнадцать медалей на Кубке Азии по велотреку, прошедшему в Таиланде, сообщает Федерация велосипедного спорта.Причем половиной наград копилка команды пополнилась в последний день соревнований — во вторник.Так, в групповой гонке по очкам среди женщин "серебро" завоевала Янина Кускова, а Маргарита Мисюрина — "бронзу".Также бронзовую награду получил Данил Евдокимов в гонке на выбывание. Среди женщин в этой дисциплине "серебро" у Нафосат Козиевой, "бронза" – у Маргариты Мисюриной.Еще одну бронзовую медаль Козиева получила в гонке скретч.Таким образом у Узбекистана 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей.Кубок Азии по велотреку стартовал в Таиланде 26 августа. Сборную Узбекистана на соревнованиях представляют Янина Кускова, Маргарита Мисюрина, Нафосат Козиева, Шахноза Абдуллаева, а также Алексей Фомовский, Дмитрий Бочаров, Даниил Евдокимов и Ботиржон Исматов.Читайте также:Узбекские паратхэквондисты завоевали медалиКак в Ташкенте встречают спортсменов, прилетевших из Коньи — видео

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