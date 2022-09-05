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Мирзиёев примет генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга
Мирзиёев примет генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга
Межпарламентский союз — международная организация, служащая для координации действий парламентов мира.
2022-09-05T11:37+0500
2022-09-05T11:51+0500
политика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретится с генсеком Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов на брифинге.Известно, что 8-9 сентября в Ташкенте пройдет 14-й Саммит женщин-руководителей парламентов стран, входящих в Межпарламентский союз (МПС). Договоренность об этом была достигнута в ходе 13-го Саммита, который состоялся в Вене.Напомним: Межпарламентский союз — международная организация, служащая для координации действий парламентов мира. Членами организации являются большинство парламентов стран мира, в том числе парламенты России, КНР и Индии.Читайте также:
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шавкат мирзиеев примет генсека межпарламентского союза мартина чунгонга межпарламентский союз международная организация служащая для координации действий парламентов мира асадов биография
шавкат мирзиеев примет генсека межпарламентского союза мартина чунгонга межпарламентский союз международная организация служащая для координации действий парламентов мира асадов биография

Мирзиёев примет генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга

11:37 05.09.2022 (обновлено: 11:51 05.09.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Межпарламентский союз — международная организация, служащая для координации действий парламентов мира.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретится с генсеком Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов на брифинге.

"На этой неделе президент встретится с участниками саммита женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза, а также генеральным секретарь Организации Мартином Чунгонгом", — заявил Асадов.

Известно, что 8-9 сентября в Ташкенте пройдет 14-й Саммит женщин-руководителей парламентов стран, входящих в Межпарламентский союз (МПС). Договоренность об этом была достигнута в ходе 13-го Саммита, который состоялся в Вене.
Напомним: Межпарламентский союз — международная организация, служащая для координации действий парламентов мира. Членами организации являются большинство парламентов стран мира, в том числе парламенты России, КНР и Индии.
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