https://uz.sputniknews.ru/20220905/shavkat-mirzieev-primet-genseka-mejparlamentskogo-soyuza-martina-chungonga-27783597.html

Мирзиёев примет генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга

Мирзиёев примет генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга

Межпарламентский союз — международная организация, служащая для координации действий парламентов мира.

2022-09-05T11:37+0500

2022-09-05T11:37+0500

2022-09-05T11:51+0500

политика

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретится с генсеком Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов на брифинге.Известно, что 8-9 сентября в Ташкенте пройдет 14-й Саммит женщин-руководителей парламентов стран, входящих в Межпарламентский союз (МПС). Договоренность об этом была достигнута в ходе 13-го Саммита, который состоялся в Вене.Напомним: Межпарламентский союз — международная организация, служащая для координации действий парламентов мира. Членами организации являются большинство парламентов стран мира, в том числе парламенты России, КНР и Индии.Читайте также:

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