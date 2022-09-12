https://uz.sputniknews.ru/20220912/22991013.html
Диетологи назвали лучшее время для кофе
Диетологи назвали лучшее время для кофе
Врачи рассказали, в какое время нужно пить кофе, чтобы он приносил максимальную пользу организму
2022-09-12T07:01+0500
2022-09-12T07:01+0500
2022-09-12T07:01+0500
это интересно
кофе
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Чашка кофе, выпитая с утра, поможет запустить обмен веществ и даже сбросить вес – к такому выводу пришли американские диетологи, пишет Lenta.ru.Специалисты рекомендуют сразу после пробуждения выпивать стакан воды с лимонным соком, а через 30 минут — чашку кофе вместе с завтраком. Отмечается, что вода с лимоном создаст правильную щелочную среду в желудке, а кофе не только придаст бодрости, но и поможет снизить ощущение голода. При этом специалисты рекомендуют пить черный кофе без сахара. Ученые советуют получать калории вместе с полезными элементами из нормальной пищи, а очень сладкий кофе — это просто пустые калории. Также эксперты не советуют употреблять кофе для подавления аппетита в течение дня и советуют питаться регулярно и сбалансированно.Читайте также:Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак
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кофе в какое время пить наиболее эффективно больше всего пользы полезнее врачи диетологи специалисты ученые
кофе в какое время пить наиболее эффективно больше всего пользы полезнее врачи диетологи специалисты ученые
Диетологи назвали лучшее время для кофе
Врачи рассказали, в какое время нужно пить кофе, чтобы он приносил максимальную пользу организму.
Чашка кофе, выпитая с утра, поможет запустить обмен веществ и даже сбросить вес – к такому выводу пришли американские диетологи, пишет Lenta.ru.
Специалисты рекомендуют сразу после пробуждения выпивать стакан воды с лимонным соком, а через 30 минут — чашку кофе вместе с завтраком. Отмечается, что вода с лимоном создаст правильную щелочную среду в желудке, а кофе не только придаст бодрости, но и поможет снизить ощущение голода.
При этом специалисты рекомендуют пить черный кофе без сахара. Ученые советуют получать калории вместе с полезными элементами из нормальной пищи, а очень сладкий кофе — это просто пустые калории. Также эксперты не советуют употреблять кофе для подавления аппетита в течение дня и советуют питаться регулярно и сбалансированно.