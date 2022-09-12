https://uz.sputniknews.ru/20220912/22991013.html

Диетологи назвали лучшее время для кофе

Диетологи назвали лучшее время для кофе

Врачи рассказали, в какое время нужно пить кофе, чтобы он приносил максимальную пользу организму

2022-09-12T07:01+0500

2022-09-12T07:01+0500

2022-09-12T07:01+0500

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кофе

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Чашка кофе, выпитая с утра, поможет запустить обмен веществ и даже сбросить вес – к такому выводу пришли американские диетологи, пишет Lenta.ru.Специалисты рекомендуют сразу после пробуждения выпивать стакан воды с лимонным соком, а через 30 минут — чашку кофе вместе с завтраком. Отмечается, что вода с лимоном создаст правильную щелочную среду в желудке, а кофе не только придаст бодрости, но и поможет снизить ощущение голода. При этом специалисты рекомендуют пить черный кофе без сахара. Ученые советуют получать калории вместе с полезными элементами из нормальной пищи, а очень сладкий кофе — это просто пустые калории. Также эксперты не советуют употреблять кофе для подавления аппетита в течение дня и советуют питаться регулярно и сбалансированно.Читайте также:Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак

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