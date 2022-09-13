Объездные пути на время проведения саммита ШОС в Самарканде

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В четверг в Самарканде стартует саммит глав государств-членов ШОС, в связи с чем многие дороги будут перекрыты. Какими объездными путями воспользоваться во время саммита — смотрите в нашей инфографике.