https://uz.sputniknews.ru/20220913/obezdnye-puti-na-vremya-provedeniya-sammita-shos-v-samarkande-28033484.html
Объездные пути на время проведения саммита ШОС в Самарканде
Объездные пути на время проведения саммита ШОС в Самарканде
В четверг в Самарканде стартует саммит глав государств-членов ШОС, в связи с чем многие дороги будут перекрыты. Какими объездными путями воспользоваться во время саммита - смотрите в нашей инфографике.
2022-09-13T10:41+0500
2022-09-13T10:41+0500
2022-09-13T10:41+0500
инфографика
саммит
шос
самарканд
глава государства
дороги
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Sputnik Узбекистан
объездные пути на время проведения саммита шос в самарканде в четверг в самарканде стартует саммит глав государств членов шос в связи с чем многие дороги будут перекрыты какими объездными путями воспользоваться во время саммита
объездные пути на время проведения саммита шос в самарканде в четверг в самарканде стартует саммит глав государств членов шос в связи с чем многие дороги будут перекрыты какими объездными путями воспользоваться во время саммита
Объездные пути на время проведения саммита ШОС в Самарканде
В четверг в Самарканде стартует саммит глав государств-членов ШОС, в связи с чем многие дороги будут перекрыты. Какими объездными путями воспользоваться во время саммита — смотрите в нашей инфографике.