https://uz.sputniknews.ru/20220914/garantii-bezopasnosti-ukrainy-zagonyat-zapad-v-kabalu-i-ispepelyat-ego--zaxarova-28080745.html

Гарантии безопасности Украины загонят Запад в кабалу и "испепелят" его — Захарова

Гарантии безопасности Украины загонят Запад в кабалу и "испепелят" его — Захарова

Офис Зеленского обнародовал проект по гарантиям безопасности Украины.

2022-09-14T14:48+0500

2022-09-14T14:48+0500

2022-09-14T14:48+0500

россия

мария захарова

украина

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Инициатива о продолжении военной и финансовой помощи киевскому режиму со стороны западных государств "испепелит" их, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.Накануне администрация Владимира Зеленского обнародовала проект по гарантиям безопасности Украины – ожидается, что их оформят в единый документ "Киевский договор безопасности". В нем в качестве гарантов Киев назвал государства Евросоюза, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений в стране с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе прописано, что страны ЕС должны все время поставлять Киеву вооружения и помогать финансово. Проект также предполагает, что санкции в отношении России нельзя снимать до тех пор, пока РФ "не возместит ущерб".Она подчеркнула, что государствам уже оказавшемся в этой ситуации "предлагается еще такая страшная кабала - подписаться всем кровью, что это будет ужас без конца".Читайте также:Медведев: сегодняшние ультиматумы Киеву — детская разминка

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