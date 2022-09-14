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Гарантии безопасности Украины загонят Запад в кабалу и "испепелят" его — Захарова
Гарантии безопасности Украины загонят Запад в кабалу и "испепелят" его — Захарова
Офис Зеленского обнародовал проект по гарантиям безопасности Украины.
2022-09-14T14:48+0500
2022-09-14T14:48+0500
2022-09-14T14:48+0500
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Инициатива о продолжении военной и финансовой помощи киевскому режиму со стороны западных государств "испепелит" их, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.Накануне администрация Владимира Зеленского обнародовала проект по гарантиям безопасности Украины – ожидается, что их оформят в единый документ "Киевский договор безопасности". В нем в качестве гарантов Киев назвал государства Евросоюза, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений в стране с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе прописано, что страны ЕС должны все время поставлять Киеву вооружения и помогать финансово. Проект также предполагает, что санкции в отношении России нельзя снимать до тех пор, пока РФ "не возместит ущерб".Она подчеркнула, что государствам уже оказавшемся в этой ситуации "предлагается еще такая страшная кабала - подписаться всем кровью, что это будет ужас без конца".Читайте также:Медведев: сегодняшние ультиматумы Киеву — детская разминка
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мария захарова заявления последние актуальные новости проект гарантии безопасности украины загонят запад в кабалу испепелят его зеленский политика россия санкции спецоперация война
мария захарова заявления последние актуальные новости проект гарантии безопасности украины загонят запад в кабалу испепелят его зеленский политика россия санкции спецоперация война
Гарантии безопасности Украины загонят Запад в кабалу и "испепелят" его — Захарова
Государствам уже оказавшемся в этой ситуации "предлагается еще такая страшная кабала - подписаться всем кровью, что это будет ужас без конца", отметила Захарова.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Инициатива о продолжении военной и финансовой помощи киевскому режиму со стороны западных государств "испепелит" их, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Накануне администрация Владимира Зеленского обнародовала проект по гарантиям безопасности Украины – ожидается, что их оформят в единый документ "Киевский договор безопасности".
В нем в качестве гарантов Киев назвал государства Евросоюза, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений в стране с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе прописано, что страны ЕС должны все время поставлять Киеву вооружения и помогать финансово.
Проект также предполагает, что санкции в отношении России нельзя снимать до тех пор, пока РФ "не возместит ущерб".
"Поставить под тотальную зависимость западные страны, обязуя их продолжать подобный масштаб помощи киевскому режиму - это испепелить их. Представляете, предлагается это сделать государствам, которые сейчас думают, как им пережить зиму. Барабанная дробь, мы говорим о развитых странах", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik
.
"Они думают, как им пережить зиму. Но только не из-за того, что прилетевший метеорит стер с лица земли энергетику этих государств, не потому что разлился Рейн, Дунай, Средиземное море вышло из берегов и затопило электростанции. Нет, а потому что беда пришла покруче - в виде вашингтонских учителей, которые рассказали Евросоюзу, как жить и что делать. И вот - развитые страны одномоментно скатились на уровень недоразвитых стран, которые не знают, как отопить самих себя", - отметила представитель МИД РФ.
Она подчеркнула, что государствам уже оказавшемся в этой ситуации "предлагается еще такая страшная кабала - подписаться всем кровью, что это будет ужас без конца".