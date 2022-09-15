https://uz.sputniknews.ru/20220915/lidery-rossii-i-turtsii-mogut-obsudit-v-samarkande-gazovyy-vopros-i-oplatu-v-natsvalyutax-28124281.html

Лидеры России и Турции могут обсудить в Самарканде газовый вопрос и оплату в нацвалютах

Лидеры России и Турции могут обсудить в Самарканде газовый вопрос и оплату в нацвалютах

Ранее лидеры двух государств договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию.

2022-09-15T09:55+0500

2022-09-15T09:55+0500

2022-09-15T09:55+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Самарканде в четверг поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты в рублях и лире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой дипломатический источник в Анкаре.Лидеры России и Турции договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявлял, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, Анкара обсуждает с Москвой возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах."Да, газовый вопрос, в частности, детали соглашения об оплате в национальных валютах будет на повестке", — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности обсуждения лидерами вопросов поставок российского газа в Турцию.По словам источника, в поставках российского газа в Турцию проблем нет.

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путин эрдоган что будут обсуждать на шос