https://uz.sputniknews.ru/20220915/lidery-rossii-i-turtsii-mogut-obsudit-v-samarkande-gazovyy-vopros-i-oplatu-v-natsvalyutax-28124281.html
Лидеры России и Турции могут обсудить в Самарканде газовый вопрос и оплату в нацвалютах
Лидеры России и Турции могут обсудить в Самарканде газовый вопрос и оплату в нацвалютах
Ранее лидеры двух государств договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию.
2022-09-15T09:55+0500
2022-09-15T09:55+0500
2022-09-15T09:55+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Самарканде в четверг поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты в рублях и лире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой дипломатический источник в Анкаре.Лидеры России и Турции договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявлял, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, Анкара обсуждает с Москвой возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах."Да, газовый вопрос, в частности, детали соглашения об оплате в национальных валютах будет на повестке", — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности обсуждения лидерами вопросов поставок российского газа в Турцию.По словам источника, в поставках российского газа в Турцию проблем нет.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
путин эрдоган что будут обсуждать на шос
путин эрдоган что будут обсуждать на шос
Лидеры России и Турции могут обсудить в Самарканде газовый вопрос и оплату в нацвалютах
Ранее лидеры двух государств договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Самарканде в четверг поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты в рублях и лире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой дипломатический источник в Анкаре.
Лидеры России и Турции договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявлял, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, Анкара обсуждает с Москвой возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах.
"Да, газовый вопрос, в частности, детали соглашения об оплате в национальных валютах будет на повестке", — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности обсуждения лидерами вопросов поставок российского газа в Турцию.
По словам источника, в поставках российского газа в Турцию проблем нет.