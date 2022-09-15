https://uz.sputniknews.ru/20220915/na-polyax-sammita-shos-proxodit-vstrecha-putina-i-berdymuxamedova-28157637.html
На полях саммита ШОС проходит встреча Путина и Бердымухамедова - видео
На полях саммита ШОС проходит встреча Путина и Бердымухамедова - видео
Ранее российский лидер уже провел переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым на полях саммита ШОС. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T13:58+0500
2022-09-15T13:58+0500
2022-09-15T14:01+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на полях саммита ШОС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Кадрами с переговоров поделилась пресс-служба Кремля.Как отметил в ходе встречи Владимир Путин, председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов собирается посетить Россию по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Российский лидер намерен встретиться с ним лично.В четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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владимир путин
На полях саммита ШОС проходит встреча Путина и Бердымухамедова - видео
13:58 15.09.2022 (обновлено: 14:01 15.09.2022)
Ранее российский лидер уже провел переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым на полях саммита ШОС.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на полях саммита ШОС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Кадрами с переговоров поделилась пресс-служба Кремля.
Как отметил в ходе встречи Владимир Путин, председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов собирается посетить Россию по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Российский лидер намерен встретиться с ним лично.
"Знаю, что Гурбангулы Меликгулиевич собирается посетить Россию по приглашению председателя верхней палаты парламента России Валентины Ивановны Матвиенко. С удовольствием встречусь с ним тоже лично. Эта встреча обязательно будет организована", - сказал Путин.
В четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.
Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.
Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.