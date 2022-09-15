https://uz.sputniknews.ru/20220915/prezident-kazaxstana-podtverdil-uchastie-v-sammite-shos-v-samarkande--28122977.html

Президент Казахстана подтвердил участие в саммите ШОС в Самарканде

Президент Казахстана подтвердил участие в саммите ШОС в Самарканде

В Узбекистане Касым-Жомарт Токаев также проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.

2022-09-15T09:06+0500

2022-09-15T09:06+0500

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саммит шос-2022 в самарканде

шос

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Информацию подтвердили в пресс-службе главы республики."Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде", — сообщается в заявлении пресс-службы.Отмечается, что по итогам саммита планируется принятие ряда документов.В Узбекистане Токаев также проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.В четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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