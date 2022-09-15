https://uz.sputniknews.ru/20220915/prezidenty-uzbekistana-i-pakistana-proveli-peregovory-28166629.html

Президенты Узбекистана и Пакистана провели переговоры

Президенты Узбекистана и Пакистана провели переговоры

В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств ШОС.

2022-09-15T15:09+0500

2022-09-15T15:09+0500

2022-09-15T15:20+0500

саммит шос-2022 в самарканде

пакистан

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0f/28165821_0:54:1036:637_1920x0_80_0_0_029ca03c1f67c111d667c556eeab141e.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом, находящимся с визитом в Самарканде для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik.Шахбаз Шариф поблагодарил правительство Узбекистана за оказанную ранее гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений в Пакистане. Он подтвердил заинтересованность пакистанской стороны в укреплении многопланового стратегического партнерства с Узбекистаном.Президенты обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-транзитной сферах.Отмечалось, что показатели взаимной торговли в прошлом году выросли на 47%, с начала года – еще на 10%. Количество совместных предприятий увеличилось до 200.Также рассматривались вопросы расширения взаимодействия в области транспорта и логистики. Особо подчеркнута важность ускорения реализации проекта Трансафганской железной дороги, устранения торговых барьеров и создания благоприятных условий для взаимных поставок товаров.В четверг в Самарканде стартовал саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: 17 сентября 2021 года Узбекистан стал председателем ШОС. На время председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества было проведено более 80 мероприятий. Также уже согласованы порядка 30 документов, принятие которых предусмотрено по итогам Самаркандского саммита.В качестве председателя Узбекистан выдвинул несколько крупных предложений, среди которых развитие торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества, расширение транспортно-коммуникационных систем.Кроме этого, республика предложила работать над сокращением бедности, бороться с изменениями климата и развивать технологии и здравоохранение.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.Читайте также:Жапаров: Российско-Кыргызский фонд одобрил проекты на 440 миллионов долларов

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президенты узбекистана и пакистана провели переговоры саммит шос в самарканде новости заявления шавкат мирзиёев провел встречу с премьер министром исламской республики пакистан шахбазом шарифом