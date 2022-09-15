https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-popytki-sozdaniya-odnopolyarnogo-mira-priobreli-urodlivye-ochertaniya-28178758.html

Путин: Попытки создания однополярного мира приобрели уродливые очертания

Путин: Попытки создания однополярного мира приобрели уродливые очертания

Россия придерживается принципа одного Китая и осуждает провокации США в тайваньском проливе, заявил президент России. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-15T16:31+0500

2022-09-15T16:31+0500

2022-09-15T16:34+0500

саммит шос-2022 в самарканде

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете.Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."Высокого оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности и в ходе сегодняшней встречи - подробно разъясним нашу позицию по этому вопросу, хотя мы об этом говорили", - сказал Владимир Путин. Также президент подчеркнул, что Россия придерживается принципа одного Китая. "Осуждаем провокации США и их сателлитов в тайваньском проливе", - сказал российский лидер.Анализируя отношения России и Китая, Путин отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 35%, превысив отметку в $140 млрд, а в этом году за первые семь месяцев увеличился еще на 25%.В прошлом т вырос на 35% и превысил 140 млрд долларов первые семь месяцев вырос еще на 25%"Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели и доведем товарооборот до 200 и более миллиардов долларов", - сказал Путин.

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владимир путин