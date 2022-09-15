https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-popytki-sozdaniya-odnopolyarnogo-mira-priobreli-urodlivye-ochertaniya-28178758.html
Путин: Попытки создания однополярного мира приобрели уродливые очертания
Путин: Попытки создания однополярного мира приобрели уродливые очертания
Россия придерживается принципа одного Китая и осуждает провокации США в тайваньском проливе, заявил президент России. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T16:31+0500
2022-09-15T16:31+0500
2022-09-15T16:34+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/07/27872076_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_7abef9c46c1b11128c514e799ecdde5b.jpg
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете.Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."Высокого оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности и в ходе сегодняшней встречи - подробно разъясним нашу позицию по этому вопросу, хотя мы об этом говорили", - сказал Владимир Путин. Также президент подчеркнул, что Россия придерживается принципа одного Китая. "Осуждаем провокации США и их сателлитов в тайваньском проливе", - сказал российский лидер.Анализируя отношения России и Китая, Путин отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 35%, превысив отметку в $140 млрд, а в этом году за первые семь месяцев увеличился еще на 25%.В прошлом т вырос на 35% и превысил 140 млрд долларов первые семь месяцев вырос еще на 25%"Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели и доведем товарооборот до 200 и более миллиардов долларов", - сказал Путин.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/07/27872076_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_c05b375b92cdd5a1bc72c9882fe14e3d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин
Путин: Попытки создания однополярного мира приобрели уродливые очертания
16:31 15.09.2022 (обновлено: 16:34 15.09.2022)
Россия придерживается принципа одного Китая и осуждает провокации США в тайваньском проливе, заявил президент России.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Высокого оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности и в ходе сегодняшней встречи - подробно разъясним нашу позицию по этому вопросу, хотя мы об этом говорили", - сказал Владимир Путин.
Также президент подчеркнул, что Россия придерживается принципа одного Китая.
"Осуждаем провокации США и их сателлитов в тайваньском проливе", - сказал российский лидер.
Анализируя отношения России и Китая, Путин отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 35%, превысив отметку в $140 млрд, а в этом году за первые семь месяцев увеличился еще на 25%.
В прошлом т вырос на 35% и превысил 140 млрд долларов первые семь месяцев вырос еще на 25%
"Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели и доведем товарооборот до 200 и более миллиардов долларов", - сказал Путин.